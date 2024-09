Skopeček (ODS): Malý a efektivní stát je třeba prosazovat odshora

Bude správné, pokud při vládních změnách zanikne ministerstvo pro legislativní činnost a spojí se s ministerstvem spravedlnosti, jak zaznívá od pana premiéra Fialy. I když to znamená o křeslo méně ve vyjednávání a rozdělování postů uvnitř koalice, malý a efektivní stát je třeba prosazovat odshora.

I když to není realistické, spojení ministerstva pro zahraničí věci a ministerstva pro evropské záležitosti by se rovněž nabízelo. A třešnička na dortu by byla, pokud by nový ministr pro místní rozvoj pracoval na zrušení svého resortu formou sloučení s ministerstvem pro zemědělství a transformací v nové ministerstvo pro venkov.

Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D. ODS



