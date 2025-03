Šlachta (Přísaha): Děsí mě, jak stát zanedbává boj proti drogám

Drogy ničí životy a rodiny. Znám to z první ruky, když jsem dvanáct let pracoval na protidrogovce. Proto mě děsí, jak stát zanedbává boj proti drogám. Na to, aby se předcházelo samotnému problému s drogami stát dává jenom tři procenta z víc jak dvou miliard! A všechno ostatní už jde na lidi, kteří jsou na drogách závislí.

To je úplně špatně! Problém nemá vůbec vzniknout. A k tomu je tu primární prevence. Do ní má stát investovat! Musíme předcházet problémům tak, že vůbec nevzniknou.

Děkuji Pavlu Tůmovi a jeho Revolution train za to, že právě tuhle prevenci dělá.

A co na to říkáte vy? Vynakládá stát peníze na boj proti drogám správně, nebo by to měl změnit?

