Šlachta (Přísaha): Migranti musí čekat na vyřešení žádosti mimo Evropskou unii

Řešení nelegální migrace je naše absolutní priorita. Naše Nikola Bartůšek má na to jasný recept. V první řadě je to posílení venkovní hranice Evropy. Pak drakonické tresty pro převaděče a rychlé vyhoštění těch, co nemají právo na azyl.

A ještě jedna věc. Migranti musí čekat na vyřešení své žádosti mimo Evropskou unii. Tenhle poslední bod je velice důležitý. Když budou migranti čekat na vyřešení své žádosti mimo Evropskou unii, tak se nemůže stát, že se jen tak ztratí, když nemají nárok tady zůstat. To se dneska reálně děje. Británie už takový zákon má. Migranty bude posílat do Rwandy. Stejně to chce dělat i Dánsko. Itálie se zase domluvila s Albánií, kde bude umístňovat migranty.

Tohle je přesně místo, kde musí nastoupit celá jednotná Evropská unie. Svojí mezinárodní vahou, smlouvami a taky penězi. Je to jediné funkční řešení. Narozdíl od povinných kvót, které vyjednal Rakušan.

