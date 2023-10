Šlachta (Přísaha): Rakušan musí skončit na pozici ministra vnitra

reklama

Rakušan musí odejít! Jako Přísaha ho kritizujeme dlouhodobě, prakticky hned od jeho nástupu do funkce. A těch výhrad není málo. Na rozdíl od parlamentní opozice nevidíme problém jen v jednom šifrovaném telefonu, i když i to je problém. Co všechno nám na něm za Přísahu vadí?

1. Kauza Dozimetr. Redl. Polčák. Hlubuček. Gazdík, šéf České pošty Knapp, Rakušan a šifrované telefony. Tohle bratrstvo kočičí pracky kolem Dozimetru si přišlo do politiky prosazovat své zájmy a tahat peníze ze zakázek. Už to je důvod, aby Rakušan okamžitě skončil jako ministr vnitra. Ministra nemůže dělat člověk, jehož strana je do takové míry zapojena a vyšetřovaná v korupční kauze.

2. Migrace. Rakušan není schopný rychle reagovat na současnou situaci, neřeší podstavy u kontrol, není schopný osamostatnit cizineckou policii a nastavit systém kontrol tak, aby byly plně funkční a nebyly pro pašeráky jednoduché je obejít. Neřeší ani se Slovenskem problém s readmisemi migrantů. Tím jednoznačně ukazuje, že pro tuto vládu není problém migrace prioritou.

3. Ekonomická trestná činnost. Není schopný provést funkční reorganizaci v policii tak, aby vznikly specializované útvary na korupci a ekonomickou trestnou činnost. Navíc ze služby odchází víc a víc policistů. Samozřejmě když vezmeme v úvahu zapletení STANu do korupční kauzy Dozimetr, není se čemu divit, že tam žádná snaha není.

4. Česká pošta. Tento státní podnik je před krachem a Rakušan s tím nedělá vůbec nic. A tak se ruší pobočky, prodává majetek a prodlužuje doba dodání zásilek. Jednoznačné selhání ministra. Opět připomenu Redlovy schůzky se šéfem pošty Knappem.

5. Špatná kontrola uprchlíků z Ukrajiny. Na to jsem ho osobně upozorňoval před víc než rokem a půl v Otázkách v ČT. Je potřeba důsledně kontrolovat, koho na území máme. Protože pokud to nebudeme dělat, zvýší se kriminalita a následně i organizovaný zločin v budoucnu. Máme s tím zkušenosti po válce v Jugoslávii a scénář se opakuje. Jenže Rakušanovi je to jedno. Až se problém naplno projeví, on už ministrem vnitra nebude.

Není to zdaleka všechno, je to jen pět největších průserů, které Rakušan buď způsobil nebo neumí řešit. Rakušan musí skončit na pozici ministra vnitra.

Mgr. Robert Šlachta PŘÍSAHA Roberta Šlachty



