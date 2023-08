Šlachta (Přísaha): Zas nejsou léky, tentokrát penicilin

reklama

A zřejmě ani nebude. Kdo za to může? Jen a výlučně ministr zdravotnictví Válek. Další ministr, který by měl okamžitě odstoupit. Kvůli jeho nekompetenci není v této zemi dostatek různých léků už přes rok. Nyní se to týká penicilinu, který se používá k léčbě angíny. A to všechno v čase, kdy se naplno projevují nedoléčené nemoci ze zimy, kdy, světe div se, zas kvůli Válkovi nebyly léky.

Podle systému Státního ústavu pro kontrolu léčiv bude výpadek do konce září. Výpadky jsou v řetězcích lékáren v Praze i ve Středočeském kraji. Možná i jinde. A dohoda o dalších dodávkách do Česka? Není. Protože administrativní limit ceny pro dovoz, který stanovilo ministerstvo, je nižší než výrobní cena penicilinu.

Takže kvůli neschopnosti ministerstva se dohodnout a třem korunám na balení budou trpět všichni. Buď neseženete vůbec nic, nebo vám lékař bude muset předepsat jiné, širokospektrální antibiotikum, které jen zhorší obecný problém s tím, že antibiotika přestávají pomalu působit jejich nadužíváním. Super. Tahle vláda je totálně blbá a není schopná zařídit už ani tak základní věci, jako jsou léky!

