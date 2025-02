Sládeček (SPD): ČR jako cílová destinace na migrační trase? Možná už brzy

28.02.2025 7:17 | Monitoring

Vítěz německých voleb chce bojovat proti migraci a to okamžitě. Měla by být zpřísněna kontrola hranic, což by znamenalo zásadní změny nejen pro běžence mířící do Německa, ale i pro Českou republiku, neboť bychom se tak trochu nechtěně z tranzitní země stali zemí cílovou.