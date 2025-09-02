Sládeček (SPD): Chat control, před pár lety jen strašení konspirátorů?

Starý vtip (možná dnes již jen rčení) praví, že rozdíl mezi konspirací a pravdou je řádově několik měsíců nebo několik málo let. Jak je to dlouho, kdy začali konspirátoři strašit heslem Total control? V době covidismu jsme měli možnost vidět, kam až byly schopné jednotlivé vlády ve svých zemích v této oblasti dojít. Nejtvrdší zkušenosti (pomineme-li restriktivní Čínu) hlásili občané Kanady a Nového Zélandu. Blokace bankovních účtů jako trest za účast v protestních konvojích a různých shromážděních. Řada dalších restrikcí byla postavena na technologiích monitorujících chování a pohyb obyvatelstva. Viz například trasování v případě odhalení nakažení covidem-19. Mějme na paměti, že veškerá opatření byla opírána o vyšší dobro, vyšší zájem, ochranu společnosti nebo rizikových osob.
Dnes v naší milé a všudypřítomné EU se nám začíná objevovat pojem „chat control“. Tentokrát v zájmu vyššího dobra (údajně ochrany dětí před predátory) chce tato nadnárodní instituce začít kontrolovat (monitorovat) všechny zprávy ve službách typu Messenger a WhatsApp. Je to v zájmu ochrany našich dětí. To je super ne? Jenže to má háček. Abychom v naší půlmiliardové říši odhalili nějaké to promile nebezpečných úchylů, budeme lézt do soukromých konverzací všech obyvatel? To jako vážně? A proč tímto stylem nechytá policie a interpol vrahy a teroristy? Cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly. A toto vypadá jako jedna z nich, jen ten dobrý úmysl tady bruselským byrokratům nevěřím. Když posílám někomu psaný dopis, tak opravdu nečekám, že by jej nějaký pošťák otevřel, přečetl a následně buď doručil, nebo mě začal blíže lustrovat. A přesně o tom se v přenesené rovině bavíme.
Ve většině vyspělých zemí také stále ještě platí tzv. presumpce neviny. Bruselský aparát v tomto případě dělá ze všech obyvatel EU potenciální zločince. Máme tu samé neziskovky na ochranu práv všeho možného, ale zatím tu ztrácíme těžce vydobyté základní lidské svobody.
Pokud by europoslanci tento zákon schválili a národní zákonodárné sbory by jej opět implementovaly do národního práva, co by se stalo? Pedofilové by si jako první našli úplně nové formy oslovování svých obětí. O komunikaci mezi nimi ani nemluvím. Nebo je tu někdo toho názoru, že zločinec čeká, až ho načapou? Právní kladivo by tady zbylo zase jen na toho obyčejného občana, který chudák by se musel třepat, že si pro něj přijdou, až napíše, že „císařpán je dobytek a že tu válku nevyhrajeme.“
Takže si tu můžeme lhát do kapsy, že jednáme v zájmu ochrany našich dětí, ale jen naprosto odevzdaný občan (v tomto případě opravdu spíše ovčan) může této pohádce věřit.
U nás v SPD ctíme právo na soukromí a budeme, nebo alespoň já, pokud k tomu budu mít mandát i v dalším volebním období, bojovat za to, aby toto právo nebylo prolomeno. Co si lidé píšou mezi sebou, do toho opravdu nikomu nic není. A pokud tu někdo porušuje zákony, máme od toho policii, aby je vypátrala a polapila. Rozhodně by tu neměl být nějaký úřední šiml, který nám poleze do soukromých konverzací.
