Sláma (Trikolora): Evropské volby budou soubojem mezi suverenitou a lokajstvím

04.12.2023 16:21 | Komentář

O čem budou volby do Evropského parlamentu, řeknu to dosti prozaicky, jasně, zřetelně. Bude to střet mezi suverenitou a lokajstvím. Bude to souboj dosti odlišných, až antagonických konceptů vidění světa, názorů na Evropskou unii a její další vývoj.