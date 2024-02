Sláma (Trikolora): Nežijeme v pohádce

reklama

Zamyšlení první, vláda nerozumí a nechápe situaci v ekonomice a její chaotické kroky tomu odpovídají. Nic neudělala v oblasti přebujení státní administrativy a zbytečných výdajů státního rozpočtu, žádné hlubší změny, žádný silný, uchopitelný a viditelný krok k systémové změně nenastal. Nebuďme naivní a řekněme si, že již v tomto období nenastane. Fialova vláda je vládou černých pasažérů. Zvyšování daní je rána sekerou našim podnikatelům, živnostníkům, ale i obyčejnému životu každého z nás. Ta hloupost, amatérismus a neznalost základních ekonomických zákonitostí a pouček je fascinující v tom negativním slova smyslu.

Zamyšlení druhé, boj o svobodu. Boj s dezinformacemi se stává nástrojem boje s jinými, dnešnímu establishmentu nepohodlnými názory. Není divu, že ve svém rozhovoru o nich mluví bývalý předseda ZO KSČ, dnešní neúspěšný prezident Petr Pavel. Řekneme si, že on to má v nitru jaksi geneticky dáno, nenávidět svobodu. Dříve obdivoval Sovětský svaz a možná i plakal v listopadu 1982, když zemřel Leonid Brežněv. Chtělo by se mi říci, že ten člověk budí lítost, koukat se na někoho, kdo by možná obstál v roli předsedy bytového družstva, jak se trápí ve funkci hlavy státu, na kterou nemá ani talent ani zkušenosti, a už vůbec ne intelektuální kapacitu. Bohužel více lituji naši zemi, to i ten Tonda Novotný byl větší formát. Jak je vidno, svoboda není samozřejmostí, musíme za ni bojovat.

Zamyšlení třetí, zahraniční politika. Naše fascinace válkou a obsese z Ruska je snad jen tou pomyslnou, ač viditelnou třešničkou na dortu naší tragické či tragikomické zahraniční politiky. Jsme uhranutí omylem geografie, co to je? Jde nám více o to tzv. někam patřit, než o skutečné hodnoty a poslání služby vlastní zemi. Naše lokajské chování vůči EU a jednomu politickému proudu v USA je snad jen srovnatelné s chováním Emanuela Moravce za druhé světové války či Vasila Biľaka za normalizace.

Tou zásadní otázkou pro občany této země je: Chcete jasnou změnu tohoto neblahého směřování České republiky? Vstaňte a choďte volit, jinak naše suverenita, svébytnost, národní hrdost, ale i podmínky pro rozumný a normální život nenávratně zmizí.

