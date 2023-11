Sláma (Trikolora): Přejmenování Koněvovy ulice - každý dobře ví, že historie se přepsat nedá

Někde jsem slyšel argument, že je to kvůli konfliktu na Ukrajině. To je naprosto nesmyslný, dětinský příměr, jelikož každý dobře ví, že historie se přepsat nedá.

reklama

Dostává se ke mně mnoho dotazů, které se týkají přejmenování Koněvovy ulice na Hartigovu. Ač je již rozhodnuto, dovolím si pár řádků. Již před volbami jsem avizoval, že jsem bytostným odpůrcem těchto postupů. Jako první důvod vidím, a to je třeba velmi zdůraznit, že jsem odpůrce regulací, nic neřešících nařízení, ale i nadbytečného otravování života občanů. Já bych prostě nemohl hnát tisíce občanů na výměnu občanských průkazů ve jménu módního přepisování historie.

Anketa Je srovnání Petra Fialy s Milošem Jakešem přehnané? Je 1% Není 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 984 lidí

Někde jsem slyšel argument, že je to kvůli konfliktu na Ukrajině. To je naprosto nesmyslný, dětinský příměr, jelikož každý dobře ví, že historie se přepsat nedá. Nejsem fanoušek Koněva, svým naturelem i viděním světa mi byl jistě velmi vzdálen. Chápu však historii v souvislostech, umím pojmenovat příčiny a následky. Koněv byl předním maršálem vítězné mocnosti, která má největší zásluhu na porážce hitlerovského Německa, a osobně se podílel na osvobození naší vlasti. Bez tohoto vítězství by osud našeho národa byl prokazatelně tragický a na to bychom neměli zapomínat.

Řešit dnešní problémy neúctou k historickým reáliím je nízké, hloupé, směšné, až ostentativně nedůstojné. Pro všechny stávající teatrální rusobijce mám radu: Přečtěte si třeba Winstona Churchilla, a to velmi pozorně.

Josef Sláma Trikolora

Místopředseda Trikolory

zastupitel měst. části Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Sláma (Trikolora): 105 let od vzniku republiky Sláma (Trikolora): Zvýšení DPH na pivo je hrubá chyba a útok na naše tradice Sláma (Trikolora): Země, která bez změny neobstojí Sláma (Trikolora): Mnichovská dohoda, tragický okamžik naší historie

Článek byl převzat z Profilu Josef Sláma

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE