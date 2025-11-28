Slavík (TOP 09): Jsem rád, že prezident vyžaduje dodržování zákona

29.11.2025

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke střetu zájmů Andreje Babiše.

Každý normální člověk ví, že nemůžete být zároveň hráč i rozhodčí. Andrej Babiš ale tvrdí, že může obojí.

To je přesně střet zájmů: premiér nemůže rozhodovat o dotacích a zároveň mít zájem, kam doputují. To je jako kdyby si fotbalista sám pískal penaltu a ještě si sám zapsal gól.

V běžném životě by to nikdo nepřijal — učitel přece nezkouší vlastní dítě a starosta nepřidělí zakázku své firmě. Každý by věděl, že je křivák a do hospody na pivo by nemohl ani přijít.

A stejně to má platit i pro premiéra.

Stát není jeho firemní hřiště. Jsem rád, že pan prezident Pavel vyžaduje dodržování zákona. A někdo, kdo chce být premiér, by se tím měl řídit.

