Šmarda (SOCDEM): Politické plány SOCDEM a těžká rozhodnutí

Vážená přítelkyně, vážený příteli,

Sociální demokracie chce opět důrazně promlouvat do veřejného a politického dění. Podle průzkumů jsme na hranici 5 % nutných pro vstup do Poslanecké sněmovny. Už za tři čtvrtě roku nás čekají volby do Evropského parlamentu, za rok budeme kandidovat v krajích. S návratem Sociální demokracie to myslíme opravdu vážně. Měníme způsob naší práce, spolupracujeme s profesionály. Startujeme řadu aktivit, aby naše tváře byly vidět a náš hlas slyšet.

V posledních dvou letech se Sociální demokracii podařilo vypořádat s vysokými dluhy a zásadním způsobem zefektivnit hospodaření. To byl první krok. Nyní musíme udělat vše pro návrat na politické výsluní.

Dobře vím, co mi už rok a půl vyčítáte. Vím, co Vás štve. „Nejsme vidět!”, „Chceme předsedu, kterého bude veřejnost znát!”, „Musíme oslovit lidi!”, „Proč nejsou vidět plakáty a billboardy jako dřív?”, „Proč nejsme viditelnější v médiích a na sociálních sítích?”

Po volebním výprasku a odchodu ze Sněmovny to napadlo každého. I já tím trpím a štve mě to. Ale věděl jsem, že musíme šetřit. Věděl jsem, že nesmíme utrácet víc, než je nezbytné. A právě proto jsem musel všem výtkám odolávat. Věděl jsem, že nechci a nesmím naše společné peníze utrácet předčasně.

Máme zdroje. Ale ty nám musí pomoci k úspěchu ve volbách – evropských, krajských a hlavně sněmovních. A proto je musíme použít v pravý čas.

Před rokem a půl jsem Vám představil plán pro návrat Sociální demokracie do velké politiky. Je to plán na čtyři roky. První dva roky jsem tehdy označil za roky úklidu a příprav. A tato etapa právě teď končí.

Teď právě vyrážíme do boje. Bude to boj dlouhý, náročný a nákladný.

Předsednictvo strany nám uložilo, abychom k tomuto boji využili prostředky získané prodejem našich nemovitostí v regionech. Tento prodej proběhne v příštích měsících. Peníze využijeme účelně a odpovědně. Jde o všechno!

Téměř 80 % nemovitého majetku vytváří ztrátu. Většina budov vyžaduje pravidelné investice, aniž by díky nim mohly výrazně vzrůst příjmy z pronájmů.

Společenskou roli, kulturní a vzdělávací přesah, který ve své době naše budovy měly, dnes do velké míry nahradily aplikace mobilních telefonů a počítačů. Klesá počet našich členů a budovy často nejsou užívány ke svému původnímu účelu.

To vše jsou fakta, která v rozhodování předsednictva hrála významnou roli.

Na sjezdu v Plzni jsem slíbil, že nebudeme prodávat Lidový dům. Vím, že jste o něj všichni měli strach. Ale já Vám to slibuji. Dokud budu předsedou, Lidový dům nepadne. Slíbil jsem také, že neprodáme Střelnici v Hradci. Ta je sice ve špatném stavu a má minimální ekonomický přínos, ale já jsem přesvědčen, že má pro stranu velký význam.

Diskuze vzbudil i případný prodej našeho objektu v Kladně. Dobře vím, že je to také významný dům a velký kus historie naší strany. Proto ani on není součástí souboru nemovitostí schválených předsednictvem k prodeji.

Předsednictvo nám uložilo připravit dokument s návrhem, jak ekonomicky nejlépe využít naše zbývající nemovitosti. A já za ten úkol děkuji. Děkuji i Igoru Bruzlovi a Josefu Říhovi, kteří se věnují přípravě rozhodnutí a dalších materiálů.

Děkuji všem členům grémia a drtivé většině předsednictva strany za podporu pro naše rozhodnutí a pro náš plán. A prosím Vás o totéž!

Je to důležité! Právě teď. A chce to vůli a zapojení nás všech!

Píši Vám krátce po jednání předsednictva strany, abyste měli informace z první ruky, a ne z novin nebo sociálních sítí. Chci Vás také ujistit, že o majetku v jednotlivých krajích jsme hovořili s vedením příslušných krajských organizací a že o každé případně prodané nemovitosti Vás budeme průběžně informovat.

Čím dál častěji Vám ale chci psát o politice, volbách a našich úspěších. Přípravě na volby budou věnovány i cesty členů grémia po krajích a okresech během příštích měsíců.

Michal Šmarda

předseda Sociální demokracie

