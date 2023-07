Šmarda (SOCDEM): Vládní konsolidační balíček povede jen ke snížení životní úrovně

reklama

Plošné škrty a záseky do peněženek lidí s nejnižšími příjmy nejsou řešením, které by fungovalo. Bohužel ani současná parlamentní opozice nepřichází s reálnou alternativou. Sociální demokracie nabízí plán, jak přinést do státního rozpočtu více než 185 miliard korun.

Pravicová vláda přichází s řešením, které už zkoušela několikrát v minulosti, ať už šlo o utahování opasků za Václava Klause nebo škrty vlády Petra Nečase. „„Fialova vláda se vydala cestou pravicových experimentů, které se v minulosti opakovaně ukázaly nejen jako naprosto nefunkční, ale zejména asociální a nebezpečné. Opět to přinese snížení životní úrovně a zpomalení výkonu ekonomiky. V minulosti s vyřešením krize přišla vždy až sociálnědemokratická vláda,“ připomíná historickou zkušenost předseda Sociální demokracie Michal Šmarda.

Úspory je potřeba najít jinde, než kde je hledá současný kabinet. „Lze ušetřit například i na státní správě, ale ne pravicovými plošnými škrty. Cesta vede přes digitalizaci, zefektivnění a slučování agend. Lze toho dosáhnout i způsobem, který nijak neomezí dostupnost veřejných služeb,“ říká Michal Šmarda. Jako další příklad hledání možných úspor ve státním rozpočtu je podle něj nahrazení dotací firmám dlouhodobými investičními úvěry.

Konsolidační balíček sahá do peněženek zaměstnanců. Ti budou nově platit 0,6 procenta z hrubé mzdy na nemocenské pojištění, nebudou moci uplatnit slevu na manželku nebo manžela a rodiny s dětmi přijdou o tzv. školkovné. „Pro rodiny to znamená další citelný zásah do jejich rozpočtů,“ konstatuje Daniela Ostrá, místopředsedkyně SOCDEM. Ta poukazuje také na rozporuplnou úpravu DPH, kvůli níž se zdraží například kojenecká voda nebo léky, ale zlevní například pornočasopisy.

Zásadní dopad bude mít pravicový balíček i na seniory. U nich se kromě pozdějšího odchodu do penze znevýhodní výpočet výše důchodů i jejich postupná valorizace. „Aktuálně je v příjmové chudobě 10 procent seniorů. Během deseti let se jejich počet více než zdvojnásobí a bude jich pod touto hranicí 24 procent,“ říká Michal Šmarda. „Tito lidé budou muset žádat o sociální dávky, aby s penězi dokázali vyjít. Výdaje státu se tedy jen přesunou z důchodového systému do nákladů sociálního systému,“ dodává. Vláda navíc úplně vynechala jakékoliv zvýhodnění pracujících seniorů nebo definování náročných profesí, ve kterých by lidé mohli jít beztrestně dříve do penze.

Mimo rodin a seniorů odnesou negativně vládní balíček také drobní podnikatelé, u nichž se zvednou odvody. Podobně lidem vzrostou náklady na bydlení kvůli zvýšení daně z nemovitostí. „U daně z nemovitostí by se mělo zohlednit, zda objekt slouží skutečně k bydlení, případně k rekreaci, anebo je jen investicí,“ uvádí Daniela Ostrá.

Sociální demokracie narozdíl od současné parlamentní opozice, která se omezuje na kritiku a obstrukce, přichází s řešením, jehož cílem by bylo zdanění velkých korporací a lidí s vysokými příjmy. V rámci daňového balíčku navrhuje především:

Zavedení progresivní daně z příjmu právnických osob – firmy se stamilionovými a miliardovými zisky mají odvádět férovější podíl na daních a na financování státu

Zdanění kapitálových příjmů na úrovni daně z příjmů fyzických osob

Obnova progresivního zdanění fyzických osob

Daň z obřích majetků – daň z majetků v hodnotě nad 100 milionů Kč se sazbou 1 % ročně po vzoru návrhu projednávaného v Německu.

Dědická daň pouze pro obří majetky – např. od 50 milionu Kč výše.

Zefektivnit výběr daní

Vláda by měla podpořit přípravu nových zdrojů rozpočtu EU – především uhlíkového cla na neekologické výrobky dovážené do EU a daň z nerecyklovaných plastů. Tyto nové příjmy posílí rozpočet EU (ze kterého ČR chce i nadále čerpat podporu)

Vláda by měla v orgánech EU bojovat za co nejrychlejší zavedení společné daně ze zisků obřích digitálních korporací.

Kompletní balíček navrhovaných opatření najdete na webu Sociální demokracie. Nabízíme lidskost místo sobectví. Jsme Sociální demokracie.

