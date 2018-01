Šmída (Piráti): Hnojomety ignoruju. K prezidentské volbě jsem přistoupil analyticky. Takže koho?

Politika je můj koníček. Svou energii jsem investoval do liberálního hnutí a výsledky se začínají dostavovat. To je super! Let´s go Pirates!!! Jenže s prezidentskou volbou je to složitější. Za prvé mi nepřijde příliš důležitá z hlediska vlivu na život v tomhle státě a za druhé se málokdy podaří, že byste za nějakýho kandidáta mohl dát ruku do ohně, tak jako za sebe samého. No a nakonec máte kandidáty jenom dva a vy přemýšlíte, který je větší riziko a zlo. Takže nic moc emoce.



Přesto věřím, že by se k volbám chodit mělo, obzvlášť, když jde o přímou volbu. Člověk by si měl umět sehnat informace a kriticky je vyhodnotit a zvolit dle svýho nejlepšího vědomí a svědomí. Zjistit si, o čem je úřad prezidenta, podle toho zvolit kritéria a těmi si ty kandidáty zhodnotit. Došel jsem k tomu, že jde vlastně především o reprezentaci naší země v zahraničí. A ikdyž Zeman občas udělá ostudu (třeba se svým Allah akbar, zamořením nekuřáckého hotelového pokoje, nebo účastí na pochybných akcích), reprezentuje nás autenticky. Pije, má nadváhu, mluví sprostě, na pravidla sere... prostě jako když partička Čecháčků zajede do Chorvatska. Tím hezky navázal na svého nynějšího podporovatele Václava Klause, který zase kradl propisky, což je další taková naše typická vlastnost. Takže takhle nás už ve světě znají. Dobrá práce Miloši a Václave! A já to beru. Umět si nastavit zrcadlo je taky důležitý.



Ale Češi, to nejsou jen milovníci piva, jídla, drog a všelijakého obcházení a porušování pravidel. Máme taky na co být hrdí, jsme dobří ve sportech, v umění nebo ve vědě a výzkumu. Dali jsme světu vynálezy, které posunuly lidstvo vpřed. Mě by se docela líbilo, kdyby se trochu akcentovala i tahle stránka našeho národa. Jsme vyspělí a pracovití. Tvrdě makáme, tvrdě se bavíme. Že je to tady Párty-republika, kde je nejlepší a nejlevnější pivo na světě, mraky heren a kasín, kde se dá na ruletě za noc prohrát barák, levný a kvalitní drogy všeho druhu, parádní hudební festivaly, že jsme špička v pornoprůmyslu, protože naše holky jsou nejkrásnější na světě - to už se ví. Že před vší tou zábavou ale trávíme spousty hodin v práci, že máme vynikající programátory, architekty, vědce, o tom se ve světě zatím moc neví. A je to škoda. Mě se líbí obě stránky toho našeho češství. A v tomhle smyslu jsem opravdový vlastenec a fakt bych nechtěl připustit, abychom o tuhle naši národní identitu někdy přišli. A máme před sebou volbu, jestli vybereme prostě jednoho z nás, kdo je jako my se všemi našimi chybami (hradní protokolář na drogách a s děvkama nebo ten novej v rozstřeleným BMW, prezidentova dcera v pornu, prezident nalitej jak váza :-D ) a nebo budeme hledat toho nejlepšího, tu elitu.



A poslední dobou je elita skoro sprosté slovo. Což je divný, protože elita, to jsou přece ti nejlepší. Jágr je elita, Berdych, Samková, Sáblíková, nebo třeba Kaplický (R.I.P.), Jiřičná, Pomahač, Forman a spousta spousta dalších... Já tuhle elitu obdivuju a rozhodně se mezi ni nepočítám. Já jsem taky jen jeden z lidu, chodím s klukama do hospody úplně stejně, jako před tím, než jsme s pirátskou stranou uspěli. Ve vysoké společnosti se moc dobře necítím, kravatu nenosím. Jenže já nekandiduju na prezidenta, že jo. A tam bychom si mohli dovolit hledat toho nejlepšího, někoho, na koho bychom mohli být hrdí, nebo se aspoň nestydět.



A v tomhle bláznivém předvolebním shonu si všímám jedné zajímavé věci, a to jsou motivace lidí proč volit tak nebo onak. Jedna skupina vidí klady svého kandidáta a proto jej chtějí. Druhá skupina vidí zápory druhého kandidáta, a proto jej nechtějí. A třetí skupina je odhodlaná někoho volit jenom proto, aby tím nasrala nějakou jinou skupinu, kterou nemá rada. To mi přijde už hodně ujetý, ale takových je moc. Někdo chce dát na frak tzv. buranům v exekuci a nevzdělancům ze Sudet, někdo chce podělat intelektuály a uměleckou frontu. A hlavně Kocába a Kalouska, že jo :-D Je to škoda, ale já jsem se hned na začátku rozhodl, že na tyhle #hnojomety reagovat nebudu. Vůbec je neberu v potaz.



Přistoupil jsem k tomu analyticky a došel jsem k výsledku, že v boji o středového nerozhodnutého voliče se stalo to, co vždycky. Že názory obou kandidátů se sobě velmi přibližují. zatímco nevíme skoro nic o jejich názoru na jmenování soudců či členů rady České národní banky, což jsou prezidentské pravomoci, neustále se témata stáčí jiným směrem. Zeman stejně jako Drahoš, vystupují proti nelegální migraci, obhajují evropskou unii a chtějí přijmout euro, jakmile to pro nás bude výhodné. Což jsou ale oblasti, na které prezidenti nemají takřka žádný vliv. Trochu se sice liší ve stylu a rétorice, jakým to říkají, ale fakticky říkají oba to stejné. Dál jsem tedy analyzoval průběh předvolebních kampaní a transparentnost jejich financování. A tady už začaly váhy naklánět. Zeman tvrdil, že žádnou kampaň nepovede, což je zjevná lež. Lhaní fakt nesnáším. A s financováním je to ještě horší. Ono sice vybublává na povrch, že Zemana skrytě financuje Rusko a Čína, ale jistě to nevíme, a tyhle informace bychom vědět měli. Pokud chceme politickou kulturu pozvedávat a nikoli potápět, musí být financování všech politických kampaní co nejprůhlednější. Drahoš sice s mnohými prostředky dárců naložil nehospodárně, ale minimálně to vidíme a víme.



Pak je tady historie. Tady má Drahoš zjevnou výhodu, protože jako vědec se do žádných divokých privatizací bank a rozkrádaček velkých státních podniků v devadesátkách nijak nezapojoval. Stejně tak u Drahoše nevíme, jak konkrétně by mandát vykonával, zatímco u Zemana to po pěti letech víme poměrně přesně. Obklopil se pochybnými lidmi bez bezpečností prověrky, s ústavou zachází, mírně řečeno, velmi kreativně, rád navštěvuje země spíše na východě než v našem kulturním okruhu, několikrát byl přistižen při lži, mnoho lidí urazil, a to i ty, kteří jsou již dávno po smrti, nerespektuje výroky soudu, státní vyznamenání rozdává svým kamarádíčkům a neštítí se legitimizovat nebezpečné rasistické nálady či pochybné a zjevně neobjektivní informační toky, počínaje TV Barrandov a konče třeba parlamentními listy. Zeman před pěti lety slíbil, že bude prezidentem dolních deseti milionů a bude sjednocovat a nikoli rozdělovat. Z výsledků voleb a sociologických průzkumů dnes víme, že je prezidentem spodních asi dvou milionů a po celou dobu mandátu naši společnost spíš rozděloval a proti sobě poštvával.



Drahoš toto nemá, také se díky tomu mnohým jeví jako suchar, ale ve mě to vzbuzuje naději.



Já budu pochopitelně výsledek voleb respektovat, ať dopadne jakkoli. Já žiju na Moravě, na venkově a chodím normálně mezi lidi a bavím se s nima. Takže mě nepřekvapí, když vyhraje Zeman. Vlastně s tím tak trochu počítám. Ale nechám se rád překvapit. A Můj hlas dám Jiřímu Drahošovi, ač jsem jej v prvním kole nevolil. A budu doufat ve změnu.

Převzato z profilu.

Ing. et Ing. Martin Šmída Piráti

Politika nové generace

zastupitel obce

