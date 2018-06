Šmída (Piráti): Pirátská Tvrz? Rádi boříme předsudky

To se nachází v samém srdci Moravy, na pomezí okresů Olomouc, Přerov a Prostějov.

Za centrum tohoto sdružení by se dala považovat obec Majetín s tisíci obyvateli, kde Piráti už 4 roky mají svého zástupce v zastupitelstvu. Neméně důležitý je však i městys Brodek u Přerova, kde probíhá také spousta aktivit.

Dobrovolnictví a snahy mladých lidí o zkvalitnění veřejného prostoru, to je hlavní poznávací znamení tohoto uskupení. Za tu dobu, co tady Piráti operují, se podařilo mnoho dobrého. Začalo to úspěšnou petiční akcí za záchranu lipové aleje v Brodku, pokračovalo několika úklidy černých skládek v rámci akce Ukliďme Česko, dobrovolnickou opravou zanedbané lavičky, nátěru rezavého mostu, brigádami na zprovoznění sportovišť a končí třeba pořádáním kulturních akcí a hudebních festivalů či sportovních (a karetních) turnajů. Také se zapojujeme do obecních akcí, a tak reprezentujeme Pirátskou Tvrz i při tradičním Kácení máje nebo hodové Neckiádě. Loni jsme spolupořádali i akci pro děti zvanou Indiánský běh. Zkrátka přispíváme, jak nejlíp dovedeme.

V zastupitelstvu zase Piráti zabojovali o vznik transparentního účtu, umožnění vyjádření občanů k různým problematikám skrze dotazník nebo prodloužení otevírací doby dětského hřiště. V redakční radě bojujeme proti cenzuře. Podpořili jsme upgrade webových stránek i zavedení informačního SMS systému.

Abychom prosadili víc, musíme mít větší sílu v zastupitelstvu, proto i letos kandidujeme jak v Majetíně, tak v Brodku u Přerova. A snad dokážeme, že i na moravském venkově žijí inteligentní svobodomyslní lidé, kterým záleží na budoucnosti, a skrze Piráty tak podpoří svou představu o kvalitě života na venkově.

Převzato z profilu.

Ing. et Ing. Martin Šmída Piráti

Politika nové generace

zastupitel obce Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Agrofert podle Pirátů neoprávněně čerpal dotace, stát to řeší Michálek (Piráti): Protikorupční vláda musí být bez Pocheho a bez Babiše Piráti: Díky našemu tlaku se rýsuje nový zákon o sociálním bydlení Balcarová (Piráti): Kvalitu pitné vody zhoršují sinice a pesticidy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV