Sobotka (STAN): Ať žije Forman

V neděli 2. září 2018 od 14 hodin patřil Slovanský ostrov a prostory paláce Žofín vzpomínce na tátu, manžela, dědečka, filmaře, cyklistu, mariášníka, milovníka dobrého jídla, piva a doutníků, medvědů mývalů, bobrů, prasátek, psů a všech domácích i v lese žijících zvířat.

Na velkorysého muže se smělými sny a odvahou se za nimi vydat...“, napsala na internet rodina Miloše Formana, která si s veřejností připomněla slavného filmaře.

A tak na jeden den patřil Slovanský ostrov a krásné prostory Žofína Miloši Formanovi, jeho filmům, fanouškům a přátelům. Příznivci světoznámého režiséra měli totiž vzácnou příležitost se s ním alespoň symbolicky rozloučit.

Také pět účastníků natáčení filmu „Hoří, má panenko“ z Vrchlabí - Marie Slívová, Marie Horáčková, Helena Švecová, Jan Barák a Jarmila Šepsová, byli společně s ředitelem Kulturního domu Střelnice a starostou města pozváni na Slovanský ostrov a do paláce Žofín. Jan Sobotka k tomu doplnil: „Nápad na vzpomínkovou akci prý vznikl krátce po smrti Miloše Formana. Podle jednoho ze synů - Petra Formana začalo chodit velké množství vzkazů od nejrůznějších lidí. A hlavně faktická vzpomínka v ČR proběhla prý jenom v Čáslavi a ve Vrchlabí.

Na Slovanském ostrově a uvnitř paláce Žofín se sešlo mnoho známých tváří z divadelního, hudebního, filmového prostředí - ne aby účinkovali, ale aby se sešli ke společné vzpomínce na velkého režiséra.

Pro veřejnost byly zdarma promítány snímky, např. Taking Off, Černý Petr, Valmont, Lásky jedné plavovlásky. O hudební program se postarali ZaTrestBAND, Pražské MTO Universal a vynikající Jiří Suchý. K vrcholům programu patřil výkon švýcarského provazochodce Davida Dimitriho, který přešel Vltavu a nad hlavami návštěvníků přišel na Žofín. Musel tom mít velmi složité, protože pršelo a nebylo nepříznivé počasí. Jeho vystoupení doprovodilo vzpomínku na „Dobře placenou procházku“, kterou M. Forman režíroval v Čechách v divadle jako poslední věc. K dispozici byla speciální várka plzeňské dvanáctky. Plzeňský Prazdroj se rozhodl udělit Miloši Formanovi titul Honorary Connoisseur piva Pilsner Urquell, tedy Čestný znalec.

Miloš Forman přišel v koncentračním táboře o celou rodinu... Možná i proto se naučil vážit a užívat si života. Rád jedl, rád pil pivo, kouřil doutníky, byl požitkář. Zdeněk Svěrák o něm prohlásil, že Ameriku dobyli Antonín Dvořák, pivo Plzeň a právě Miloš Forman.

Spolu s autentickými účastníky natáčení filmu „Hoří, má panenko“ jsme se mohli díky Vladimíru Jindrovi zúčastnit rozlučkové neděle pro zvané i na Žofíně. A protože vrchlabští komparsisté na podiu osobně hezky zavzpomínali, vyzněla v tom pěkném prostředí a mimořádné sympaticky a neškrobeně lidské atmosféře slova s vazbou na Miloše Formana a Vrchlabí velmi silně. Děkujeme Vladimírovi za možnost zúčastnit se a prezentovat,“ uzavřel Jan Sobotka.

Režisér Miloš Forman se do dějin české kinematografie zapsal snímky Lásky jedné plavovlásky, Černý Petr a Hoří, má panenko. Největší slávy se mu ale dostalo po jeho odchodu do USA koncem 60. let. V zahraničí se proslavil zejména filmy Přelet nad kukaččím hnízdem či Amadeus. Za své snímky získal dva Oscary, tři Zlaté glóby či francouzského Césara. Miloš Forman zemřel letos 13. dubna ve Spojených státech amerických. Bylo mu 86 let.

Jan SOBOTKA, starosta Vrchlabí

