Šojdrová (KDU-ČSL): Ženy političky máme a chtějí se zapojit

Celostátní sněm Sdružení žen na svém víkendovém jednání podpořil kandidaturu Šárky Jelínkové, stávající místopředsedkyně KDU-ČSL, Dity Vávrové, předsedkyně MO KDU-ČSL v Náchodě a Moniky Brzeskové, starostky města Kravaře.

„Ženy političky máme a chtějí se zapojit. Všechny tři kandidátky mají zkušenosti z komunální i krajské politiky, mají za sebou významnou profesní kariéru. Navíc dvě z nich jsou na celostátní úrovni zcela novými tvářemi a to také potřebujeme, pokud chceme být pro voliče více zajímaví. Pokud chce KDU-ČSL voličům sdělit, že jim rozumí, pak musí ve vedení být ženy, jinak to u nich budeme stále prohrávat,“ dodává Michaela Šojdrová, nově zvolená předsedkyně Sdružení žen KDU-ČSL.

Šárka Jelínková, místopředsedkyně KDU-ČSL zvažuje, zda bude potřetí obhajovat post místopředsedkyně. V každém případě ale souhlasí s nutností posílení počtu žen ve vedení strany: „Vím, jaké to je být sama v čistě mužském předsednictvu a při vší úctě k mým kolegům, kterých si vážím, tohle není vyvážené společenství. Děkuji za důvěru a podporu, kterou mám od Sdružení žen, vážím si jí. Pro mne tato funkce byla vždy službou, ne osobní ambicí, proto svoji kandidaturu zvažuji a samozřejmě podporuji kandidaturu mých kolegyň.“

Dita Vávrová získala nominaci své okresní organizace v Náchodě, je náchodskou zastupitelkou a získala mandát v právě proběhlých volbách do krajského zastupitelstva. Ke své kandidatuře i k podpoře Sdružení žen říká: „Myslím, že přichází důležitá chvíle v rozhodování o budoucnosti Křesťansko- demokratické politiky, zda o rovnosti mužů a žen bude jen psát ve svém programu anebo ji také bude uskutečňovat. Jako advokátka cítím velkou potřebu řešit konkrétní problémy lidí, zákony musí být srozumitelné a vymahatelné a o to by měla usilovat KDU-ČSL jako parlamentní strana. Vážím si toho, že na komunální a krajské úrovni mám důvěru lidí i svých stranických kolegů a pokud přesvědčím i delegáty sjezdu, věřím, že budu ve funkci místopředsedkyně KDU-ČSL viditelnou tváří naší strany.“

Monika Brzesková je kandidátkou z Moravskoslezského kraje, je zkušenou komunální i krajskou političkou. „Je to pro mě výzva, protože Praha je od nás daleko.

Ale právě proto bych chtěla tuhle výzvu zvednout a zastupovat v předsednictvu členy KDU-ČSL, občany, i ze vzdálených regionů. Chci tak uplatnit své mnohaleté zkušenosti starostky a zastupitelky MSLK. KDU-ČSL potřebuje ve vedení skutečně nové a ženské tváře.“ Říká Monika Brzesková, (miss České republiky 1995).

Místopředsedkyně SŽ, Pavlína Stankayová připomíná, proč je tento volební sjezd tak důležitý: „Sjezd KDU-ČSL zvolí 18.-19. října nové vedení, které povede stranu do zásadních voleb. Proto je tolik důležité, jak viditelné a zajímavé osobnosti do čela zvolí a také to, zda překoná své vlastní hranice a zvýší zastoupení žen v předsednictvu. To nepochybně voliče zajímat bude.“

Předsednictvo SŽ KDU- ČSL pověřilo 1. místopředsedkyni Pavlínu Stankayovou, aby tyto návrhy kandidátek na místopředsedkyně strany dne 18. 10. 2024 na sjezdu podala.

Ing. Michaela Šojdrová KDU-ČSL



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Mgr. Šárka Jelínková KDU-ČSL



zastupitelka města Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky