Sokol (ODS): Levicové tažení proti Izraeli nabylo další podobu

06.09.2025 18:18 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke snaze dotlačit izraelský tým z cyklistického závodu ve Španělsku.

Foto: Archiv Petra Sokola
Popisek: Petr Sokol

Mají být cyklisté potrestáni za to, že se jejich soukromá profesionální stáj jmenuje po Izraeli? Určitě ne!

Levicové tažení proti Izraeli nabylo další podobu. Zatímco propalestinští demonstranti narušují slavný cyklistický závod Vuelta, ohrožují bezpečnost jeho účastníků, a dokonce již i překazili dojezd jedné etapy, španělský socialistický ministr zahraničí José Manuel Albares se dnes připojil k řediteli závodu a podpořil vyloučení profesionální stáje Israel–Premier Tech ze závodu.

Je dobře, že stáj tomuto politickému tlaku odolává a sama odmítla odstoupit. Nedopusťme, aby se z oběti dělal viník!

autor: PV

