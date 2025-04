Špičák (ANO): Lidské bytosti mají tendenci sklouznout k povrchnosti, k nepořádku

Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové,

já se pokusím zareagovat na většinu poznámek svých předřečníků. Především tedy ke kolegovi Zlínskému. Zaznamenávám, že je vždycky velmi podrobně připraven - obdivuji to - a jeho vize je vždycky chmurná. Prostě tak to má nastaveno, jeho vize je vždycky chmurná, nicméně nenabízí alternativu.

Jinak obecně platí o tomto zákoně, ale úplně zcela obecně, že všechny věci se dají udělat dobře a dají se také zkazit. Viděli jsme to v zákoně o digitalizace stavebního řízení. Toto může být alternativa. Může se to udělat dobře, může se to udělat špatně, ale ten princip je jasně dán, ten úplně základní princip. Přichází k vám pacient a vy o něm nemáte vůbec žádnou objektivní informaci. Takže v podstatě se rozhodnete na základě verbálních informací nebo nějaké intuice, ale validní informace prostě chybí. Takže snaha je, aby tady validní dostupná informace byla.

Padlo tady slovo o alergii na penicilin. Já to vidím běžně. Přijde pacient na endoskopický výkon, a protože bude dostávat premedikaci, tak je otázka na alergie, on něco řekne a já nemám nejmenší možnost si to v tu chvíli tedy ověřit. Takže to byla ta konkrétní reakce.

Takže my tento systém potřebujeme a jenom musíme věřit, že ten systém zkrátka bude dobrý. Souhlasím, že moderní doba přináší skutečně samozřejmě problémy. Jako problém, který vidím, je v podstatě automatické překlápění jakýchsi záznamů, aniž by nad tím kdokoliv přemýšlel. Takže kvalita například propouštěcích zpráv svou výpovědí je horší, než byla kvalita propouštěcích zpráv před 20, 30 lety. Pohodlnost, která tady vzniká tedy v souvislosti s tou digitalizací, je obtížně regulovatelné nebezpečí.

Jinak tady bylo skutečně zmíněno, že za prvé, pokud v jednotlivé instituci některé informace, například laboratorní, se dostávají k tomu uživateli pozdě, tak to není problém systému digitalizace, zákona, ale je to problém bordelu v té instituci. To je tedy pro doktora Kasala. Takže to je problém, jak se to tam nastaví, je jakási povinnost, aby to bylo do hodiny a tak dále, a podobně. Takže to je problém té jednotlivé instituce, není to tedy problém systému. Obecně ale skutečně platí, že absolutně klíčová bude kvalita, s jakou se ten systém bude tvořit. Ten systém je nesmírně komplikovaný. On bude vyžadovat spojení desítky tisíc subjektů, z nichž každý ten subjekt už má jakési vlastní úložiště. Ta úložiště samozřejmě jsou zcela nesourodá po stránce logistiky a dát to dohromady bude skutečně nesmírně obtížné.

Já bych se vyjádřil k několika pozměňovacím návrhům. Je tam pozměňovací návrh, že ten emergentní zápis by měl zahrnovat nějaké ty infekce. Musím říci, za prvé, že v první řadě ten pracovník, který poskytuje péči v této alarmní situaci, se musí chránit, protože ten dotyčný pacient může mít úplně čistý záznamník, ale přitom může mít reálně infekci. Takže se musí preventivně chránit tak, jako kdyby to riziko bylo co největší. Takže to nepovažuji tedy za relevantní.

Dále byly zmíněny pokuty. Právě proto, aby ty informace, které jdou do toho systému, byly opravdu validní, tak prostě bohužel systém, pokud je nutný... To je stejné, jako kdybychom zrušili pokuty na silnici v dobré víře, že to budeme lidem vysvětlovat a oni budou jezdit dobře. Takže tak tomu není. Lidské bytosti mají tendenci sklouznout k povrchnosti, k nepořádku. Takže aby se toto minimalizovalo, musí být nějaké pokuty. Ty pokuty jsou v desítkách tisíc. Každé i jednoduché zdravotní pracoviště má roční obrat v několika milionech korun. Takže já tedy nepovažuji desítky tisíc korun za nepřiměřené.

Pak je tam speciální místo a speciální pozměňovací návrh kolegy Michálka. Já chci věřit, že byl veden v podstatě dobrým úmyslem, nicméně musím říci pozměňovací návrh na výběrové řízení, tedy na výběrové řízení ředitele fakultní nemocnice, je v kontextu zákona o elektronizaci zdravotnictví jasným přílepkem, to spolu prostě ale vůbec nesouvisí. A řekl bych, že v obsahu toho pozměňováku je, nechť tedy předkladatel dovolí, patrná určitá nezkušenost. Já si myslím, že toto vyžaduje, myslím si, že tak, jak je formulován, tak nesníží riziko korupce a celé to vyžaduje, bych řekl, já chápu, bych řekl, dobrý úmysl, ale celé to vyžaduje hlubší diskusi, aby se nastavila opatření, která budou skutečně funkční.

Děkuji za pozornost.