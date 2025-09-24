Šrámková (Piráti): Chci, aby rodiny a mámy měly svůj hlas i ve sněmovně

Česká politika má dlouhodobý problém s tím, že ženy v ní nezůstávají.

Šrámková (Piráti): Chci, aby rodiny a mámy měly svůj hlas i ve sněmovně
Kandidátka České pirátské strany v Plzeňském kraji MUDr. Eva Šrámková zdůrazňuje, že do politiky vstupuje především proto, aby v Poslanecké sněmovně nezanikl hlas rodin, matek a mladých lidí. Sama je lékařka a maminka dvou dětí, a právě tato kombinace profesní a rodinné zkušenosti ji přivedla k rozhodnutí přijmout kandidaturu a věnovat se politice.

„Myslím si, že v politice se často zapomíná na to, jak složité je skloubit rodinný život a práci. Sama vím, že to není vždy jednoduché. Ale zároveň mám obrovské štěstí – kolem sebe mám spoustu úžasných lidí, kteří mi pomáhají, a hlavně obětavého manžela, který mě podporuje. Díky nim se toho nebojím,“ říká Eva Šrámková.

Podle ní má česká politika dlouhodobý problém s tím, že ženy v ní nezůstávají. V posledních letech z poslaneckých lavic odcházejí právě kvůli nemožnosti sladit rodinu a náročnou práci poslance. Eva Šrámková je ale přesvědčená, že umět nahlédnout politiku rodinnýma očima je dnes potřeba více než kdy dříve. „Chci, aby maminky a rodiny měly ve Sněmovně svůj hlas. Když tam nebudeme, nebude se o nás mluvit. A to nechci dopustit,“ dodává.

Šrámková zároveň zdůrazňuje, že její ambicí je spojovat zkušenosti ze zdravotnictví s každodenní praxí rodin v krajích. „Vím, že v některých regionech chybí praktičtí lékaři, pediatři nebo zubaři. Často to není jen otázka zdravotnictví, ale i toho, že jejich rodiny nemají v regionu odpovídající zázemí. Poslanecká sněmovna by měla hledat způsoby, jak lékaře do těchto oblastí dostat a udržet. A já bych se o to chtěla aktivně zasadit,“ vysvětluje kandidátka.

Zdravotnictví podle ní nelze oddělovat od širší situace rodin a socioekonomického zázemí, protože i to má vliv na jejich zdravotní stav. „Když rodiny žijí ve stresu, že finančně nezvládnou nájem nebo školku, má to přímý dopad na jejich zdraví. Jako poslankyně bych chtěla hledat řešení, která lidem v Plzeňském kraji usnadní život nejen finančně, ale i zdravotně,“ uzavírá Eva Šrámková.

Šrámková tak vstupuje do kampaně jako politička, která chce do sněmovny přinést pohled běžných rodin a posílit hlas žen, které kombinují profesní život s péčí o děti. Její prioritou je, aby se právě tato zkušenost, kterou sdílí s tisíci dalších maminek, stala součástí rozhodování o budoucnosti celé společnosti.

