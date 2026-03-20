Šrámková (Piráti): Systém lékárníky za čas věnovaný prevenci vůbec neodměňuje

20.03.2026 19:03 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k očkování v lékárnách.

Šrámková (Piráti): Systém lékárníky za čas věnovaný prevenci vůbec neodměňuje
Foto: Piráti
Popisek: Eva Šrámková

Včera jsem se zúčastnila kulatého stolu o kompetencích lékárníků a očkování v lékárnách. Přišla jsem jako poslankyně i jako lékařka a právě tuhle dvojí perspektivu jsem tam potřebovala.

Chápu, že tohle téma může vzbuzovat obavy. Jde o kompetence, odpovědnost i bezpečnost. A přesně tyto debaty jsou legitimní a důležité.

Zároveň se ale podívejme na data. Zaznělo, že už 200 zapojených lékáren by dokázalo zvýšit proočkovanost populace ze 7 % na 10 %. V České republice máme přes 2 000 lékáren. Ten potenciál je obrovský.

Lékárny jsou dávno součástí systému veřejného zdraví. Lidé je navštěvují pravidelně, bez objednání a s důvěrou. Jsou přirozeným místem pro prevenci a poradenství. Jenže náš systém lékárníky za čas věnovaný prevenci vůbec neodměňuje. A to je zásadní problém, který musíme řešit.

Zároveň pro mě platí jasná podmínka. Jakákoli legislativní úprava nesmí zvýhodňovat velké lékárenské řetězce na úkor nezávislých lékáren. To je pro mě jasná červená linie a nic takového nesmí nijak ohrozit pacienta.

Pirátský program počítá se zvyšováním prevence, a to včetně rozšíření preskripčních kompetencí pro další zdravotnické profese a specializace. Tohle je přesně ta cesta.

Přidejme k tomu odvahu přemýšlet systémově. Příležitost je tady. Záleží jen na nás, jestli ji využijeme.

MUDr. Eva Šrámková

  • Piráti
  • poslankyně
Šrámková (Piráti): Systém lékárníky za čas věnovaný prevenci vůbec neodměňuje

19:03 Šrámková (Piráti): Systém lékárníky za čas věnovaný prevenci vůbec neodměňuje

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k očkování v lékárnách.