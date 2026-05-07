Minář a ulhaný Fiala. Kdo na vás vydělal? Holec píše těm, co demonstrovali za Rozhlas

V úterý prošly Prahou tisíce lidí, kteří se účastnili demonstrace s názvem „Ruce pryč od médií.“ Shromáždění a následný pochod zorganizoval spolek Milion chvilek, který požaduje stažení návrhu zákona, který mimo jiné převádí financování České televize a Českého rozhlasu z poplatků na státní rozpočet.
Petr Holec v komentáři celou akci zevrubně rozebral s tím, že Minář jen hledá záminky, jak vydělat na svých ovcích, a vláda v čele s Andrejem Babišem by neměla tomuto vylhanému a umělému tlaku ulice rozhodně podléhat.
„Bača závisláků na státní opoziční propagandě ČT a ČRo Mikuláš Minář znovu prohnal Prahou své stádo vypláchnutých ovcí. Tentokrát je hnal ulicemi jménem boje za ´nezávislost´ obou médií a jako vždy je to podvod. I proto premiér Andrej Babiš nesmí cuknout. Cuknout totiž podvodníkovi by nebyla jen obvyklá politická slabost, ale přímo zločin,“ má jasno Holec.
Holec si všímá, jak Minář a s ním i spřízněné pražské redakce včetně těch ČT a ČRo, zoufale hledají důvody, jak demonstrovat proti svým nepřátelům z řad vládních stran ANO, Motoristé a SPD. „A právě změna financování obou státních médií, která si předtím zvýšením extra daní za ČT i ČRo uplatil režim Petra Fialy, jim k tomu má nyní posloužit,“ říká Holec.
Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?
Anketa
Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?
Paradox je přitom ten, že většina zemí EU, která je pro tyto lidi jejich modlou, má financování veřejnoprávních médií navázáno na státní rozpočet. „Jak to ale udělat, když jde ve skutečnosti jen o následování Západu, kam nás vedl jejich ulhaný premiér Fiala, takže by záměr Babišovy vlády vlastně měli v ulicích oslavit a ne proti němu demonstrovat? Ze státního rozpočtu, jak to chce i vláda, totiž státní média financuje většina zemí EU. Prostě to cinknete neboli spácháte podvod. Ze změny financování ČT a ČRo je proto najednou ohrožení jejich politické ´nezávislosti´, jak jinak. Že tenhle podvodný argument veřejně shodil i sám šéf ČT Hynek Chudárek, to si Minář samozřejmě nenechá stát v cestě,“ podivil se Holec, že dokonce ani šéf ČT argument chvilkařů neuznává.
Holec v komentáři dále radí premiérovi Babišovi, aby se nezalekl Mináře, který opět po letech najel na úspěšný byznys demonstrací proti jeho třídním nepřátelům. Holec mimo jiné vypočítává, že za vládou stojí miliony lidí, tudíž pár tisíc demonstrujících opravdu není hlasem národa. „Pokud by ale Babiš ustoupil stádu z ulice a podvodníkovi Minářovi v principu, dal by jen za pravdu opoziční kampani, že je slabý premiér,“ má jasno Holec a připomíná, že Babiš a spol. měli zrušení koncesionářských poplatků v předvolebním programu a i proto je miliony lidí volily.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku