Minář a ulhaný Fiala. Kdo na vás vydělal? Holec píše těm, co demonstrovali za Rozhlas

07.05.2026 15:41 | Monitoring
autor: Jakub Makarovič

V úterý v Praze demonstroval Milion chvilek pro demokracii proti údajnému zestátnění veřejnoprávních médií. Komentátor Petr Holec vyzývá premiéra Andreje Babiše, aby se nenechal zastrašit, protože křik pár tisíc lidí nemůže ovlivňovat vládu zvolenou miliony občanů. „Cuknout podvodníkovi by nebyla jen obvyklá politická slabost, ale přímo zločin,“ tvrdí Holec.

Minář a ulhaný Fiala. Kdo na vás vydělal? Holec píše těm, co demonstrovali za Rozhlas
Foto: Xaver Live
Popisek: Petr Holec

V úterý prošly Prahou tisíce lidí, kteří se účastnili demonstrace s názvem „Ruce pryč od médií.“ Shromáždění a následný pochod zorganizoval spolek Milion chvilek, který požaduje stažení návrhu zákona, který mimo jiné převádí financování České televize a Českého rozhlasu z poplatků na státní rozpočet.

Petr Holec v komentáři celou akci zevrubně rozebral s tím, že Minář jen hledá záminky, jak vydělat na svých ovcích, a vláda v čele s Andrejem Babišem by neměla tomuto vylhanému a umělému tlaku ulice rozhodně podléhat.

Petr Holeček

  • STAN
  • zastupitel města
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Bača závisláků na státní opoziční propagandě ČT a ČRo Mikuláš Minář znovu prohnal Prahou své stádo vypláchnutých ovcí. Tentokrát je hnal ulicemi jménem boje za ´nezávislost´ obou médií a jako vždy je to podvod. I proto premiér Andrej Babiš nesmí cuknout. Cuknout totiž podvodníkovi by nebyla jen obvyklá politická slabost, ale přímo zločin,“ má jasno Holec.

Holec si všímá, jak Minář a s ním i spřízněné pražské redakce včetně těch ČT a ČRo, zoufale hledají důvody, jak demonstrovat proti svým nepřátelům z řad vládních stran ANO, Motoristé a SPD. „A právě změna financování obou státních médií, která si předtím zvýšením extra daní za ČT i ČRo uplatil režim Petra Fialy, jim k tomu má nyní posloužit,“ říká Holec.

Mgr. Bc. Radim Holeček

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky
 

Anketa

Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?

6%
91%
3%
hlasovalo: 7006 lidí

Paradox je přitom ten, že většina zemí EU, která je pro tyto lidi jejich modlou, má financování veřejnoprávních médií navázáno na státní rozpočet. „Jak to ale udělat, když jde ve skutečnosti jen o následování Západu, kam nás vedl jejich ulhaný premiér Fiala, takže by záměr Babišovy vlády vlastně měli v ulicích oslavit a ne proti němu demonstrovat? Ze státního rozpočtu, jak to chce i vláda, totiž státní média financuje většina zemí EU. Prostě to cinknete neboli spácháte podvod. Ze změny financování ČT a ČRo je proto najednou ohrožení jejich politické ´nezávislosti´, jak jinak. Že tenhle podvodný argument veřejně shodil i sám šéf ČT Hynek Chudárek, to si Minář samozřejmě nenechá stát v cestě,“ podivil se Holec, že dokonce ani šéf ČT argument chvilkařů neuznává.

Holec v komentáři dále radí premiérovi Babišovi, aby se nezalekl Mináře, který opět po letech najel na úspěšný byznys demonstrací proti jeho třídním nepřátelům. Holec mimo jiné vypočítává, že za vládou stojí miliony lidí, tudíž pár tisíc demonstrujících opravdu není hlasem národa. „Pokud by ale Babiš ustoupil stádu z ulice a podvodníkovi Minářovi v principu, dal by jen za pravdu opoziční kampani, že je slabý premiér,“ má jasno Holec a připomíná, že Babiš a spol. měli zrušení koncesionářských poplatků v předvolebním programu a i proto je miliony lidí volily.

Psali jsme:

„Co to k*rva je?“ Chvilkaři vyděsili turisty. Šli jsme s průvodem
Milion chvilek nesplnil svůj cíl. Zase
Advokát Nielsen: Pavel součástí větší hry. Zbrojaři, ČT i Milion chvilek
„Byl jsem tam osobně.“ Motivy chvilkařů odhaleny. Nacher o zákulisí ČT

 

Zdroje:

https://pholec.opinio.cz/minar-je-jen-bidny-podvodnik-babis-nesmi-cuknout

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
Osobní údaje
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
FAQ Registrace a Profily PL Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy

Článek obsahuje štítky

Babiš , ČT , demonstrace , Holec , poplatky , Minář , Milion chvilek

Váš názor? (Hlasovali 4 čtenáři)

Měla by vláda přehodnotit své plány na změnu financování ČT a ČRo?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Petr Macinka byl položen dotaz

Kdo je podle vás méněcenný?

Když má člověk jiný názor než vy, je podle vás méněcenný? To tak pohrdáte názory jiných, když nejsou stejné jako vaše nebo jste opravdu tak namyšlený? Bohužel nejste sám, ale kde to jsme? A uvědomujete si, že váš volební výsledek nebyl nijak zázračný, a že tak jiný názor než vy má dost lidí, které j...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

Diskuse obsahuje 12 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vysoká smrtnost a těžká léčba. Hantavirus straší Evropu

17:50 Vysoká smrtnost a těžká léčba. Hantavirus straší Evropu

V mezinárodních médiích se v posledních dnech rychle šíří informace o tom, kdo měl být takzvaným „pa…