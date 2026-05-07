Ministr Bednárik: Byrokracie významně prodlužuje přípravu strategických staveb

Českou delegaci na summitu v německém Lipsku vedl ministr dopravy Ivan Bednárik. V rámci svého předsednictví se Česká republika zaměří zejména na sdílení zkušeností s financováním výstavby dopravní infrastruktury, posílení role nákladní železniční dopravy a zavádění moderních digitálních technologií v dopravě. Vrcholem českého předsednictví bude summit ITF v roce 2027, který se uskuteční v Lipsku na téma „Governing Resilient Transport“.
„Doprava nezná hranice, a právě proto je dnes mezinárodní spolupráce důležitější než kdy dříve. Naším společným úkolem je odstraňovat úzká hrdla v dopravě, rozvíjet moderní infrastrukturu, omezovat zbytečnou administrativu a podporovat digitalizaci. Česká republika chce během svého předsednictví v ITF v této geopoliticky složité době koordinovat spolupráci více než sedmdesáti členských zemí tak, aby se zlepšovala dostupná a spolehlivá přeprava cestujících i zboží,“ uvedl ministr dopravy Ivan Bednárik.
Mezi klíčové okruhy jednání patřily také digitalizace mezinárodní nákladní dopravy, rozvoj městské mobility, bezpečnost a odolnost dodavatelských řetězců, kybernetická bezpečnost v dopravě, podpora multimodality a zrychlení plánovacích a povolovacích procesů u dopravních staveb.
Součástí programu ministra dopravy byla rovněž řada bilaterálních jednání. Ministr jednal se svými protějšky z Ázerbájdžánu, Japonska, Španělska, Norska, Turecka a Ghany. Diskutována byla témata spolupráce v dopravě, vysokorychlostní železnice, konkurenceschopnost nákladní železniční dopravy, financování infrastruktury i možnosti hlubší spolupráce se státy mimo Evropu. S Ázerbájdžánem a Ghanou byla jednání završena podpisem memorand o spolupráci mezi resorty dopravy.
Česko podporuje zjednodušení povolovacích procesů pro dopravní stavby
Ministr Bednárik se zapojil také do doprovodné akce pod vedením německého spolkového ministra dopravy Patricka Schniedera, která byla zaměřena na zrychlení přípravy dopravních staveb a snižování administrativní zátěže na evropské úrovni.
Šéf českého resortu dopravy v této debatě zdůraznil, že investice do infrastruktury musí doprovázet jednodušší, digitálnější a předvídatelnější povolovací procesy: „Rozvoj moderní dopravní infrastruktury představuje jednu z klíčových priorit České republiky i celé Evropské unie. V kontextu plánovaného budování vysokorychlostních tratí je nezbytné, aby Evropská unie tento záměr podporovala nejen prostřednictvím odpovídajících finančních nástrojů, ale také systematickým snižováním administrativní zátěže v povolovacích procesech. Současná míra byrokracie významně prodlužuje přípravu strategických staveb. Česká republika proto vítá iniciativy směřující k jejich zjednodušení na evropské úrovni a je připravena se aktivně podílet na jejich prosazování,“ uvedl ministr Bednárik.
Mezinárodní dopravní fórum při OECD je mezivládní organizace sdružující 72 členských zemí. Působí jako globální platforma pro dialog o dopravní politice a zároveň jako think-tank v oblasti dopravy. ITF je administrativně integrováno do OECD a představuje jedinou globální organizaci, která se zabývá všemi druhy dopravy. Každoročně pořádá summit ministrů dopravy, který patří mezi nejvýznamnější světová setkání zaměřená na dopravní politiku. Fórum se dlouhodobě věnuje tématům udržitelné mobility, digitalizace, inovací, bezpečnosti a dostupné a inkluzivní dopravy.
