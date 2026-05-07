Fiala (SPD): Sjezd sudeťáků v ČR je urážkou všech obětí německé okupace

Připomínáme si květnové povstání českého lidu proti německé okupaci a vzpomínáme na naše hrdiny a vlastence. V první řadě je třeba zdůraznit, že okupace naší země Německem je naprosto nesrovnatelná s okupací naší země Sovětským svazem v roce 1968. Němci chtěli náš národ jako podle nich rasově podřadný vyhladit, v případě sovětské okupace šlo o to, že si mezi sebou vyřizovaly účty dvě skupiny komunistů.
Okupace Německem nás stála stovky tisíc lidských obětí (zhruba 360 tisíc lidí), okupace Sověty okolo sto obětí (137 osob). Za to, že Němci chtěli náš národ vyhladit, a za to, že zavraždili stovky tisíc československých spoluobčanů, byl jejich odsun jen velmi mírným trestem!
Konání sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu, který usiluje o revizi výsledků druhé světové války, v České republice je hrubou urážkou všech obětí hrůzné německé okupace českých zemí a všech statečných bojovníků proti ní. Hnutí SPD je jediným parlamentním politickým subjektem, který proti těmto aktivitám dlouhodobě aktivně protestuje a který se snaží této hanebné akci zabránit.
Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?
Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?
Květnové povstání českého lidu bylo ozbrojené povstání českého lidu, jehož se účastnilo aktivně asi 130 000 osob, plus 14 000 partyzánů (značná část z nich byla ruské, ukrajinské a běloruské národnosti). Dalších 100 000 lidí pomáhalo v Praze stavět barikády.
Je nutné připomenout, že ačkoli již bylo naprosto zřejmé, že Německo prohrálo, němečtí vojáci a příslušníci SS za pomoci sudetských Němců z českých zemí ještě na poslední chvíli brutálně a bestiálně vyvražďovali a masakrovali české obyvatelstvo. Mnohá těla měla rozpáraná břicha, vypíchané oči, probodená ústa, bodné rány na zádech a vyrvané pruhy masa... Dnešní přepisovači historie a pohrobci kolaborantů by na to rádi zapomněli.
Celkem si české povstání vyžádalo v Praze 3700 lidských životů, na českém a moravském venkově zahynulo přibližně dalších osm tisíc občanů, přičemž v počtu obětí jsou zahrnuti jak lidé, kteří bojovali proti okupantům, tak i nacisty povražděné civilní osoby.
Nesmíme zapomenout na pomoc, kterou tomuto povstání poskytla Rudá armáda včetně maršála Koněva, ale i vojáci rumunští. Samozřejmě si vážíme pomoci všech spojeneckých armád. Nesmíme zapomenout, že suverenita našeho státu byla v celých našich dějinách vykoupena miliony mrtvých, a těmto padlým vděčíme za svou svobodu a nezávislost.
Stejně tak, jako nám suverénní stát předali naši předkové, musíme ho předat i my našim potomkům.
