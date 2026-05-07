Dostál (Stačilo!): Pusté pokrytectví editora ze Seznamu

07.05.2026 17:17 | Monitoring
autor: PV

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na článek o údajné nenávisti Jindřicha Rajchla k ženám

Foto: Reprofoto: Prostor X
Popisek: Ondřej Dostál

Vážení "progresivisté"! To vy jste napadali opoziční aktivisty a prodávali to předplatitelům. To vy jste vymysleli pro názorové oponenty slovo "dezolát". To vy jste vedli kampaně za jejich vyhazovy z práce či univerzit. To vy jste nám přáli smrt či covidový koncentrák. To vy stavíte "brandmauer" či "cordon sanitaire", protože nejste schopni obstát ani v diskusi, ani v politické soutěži.

To vy jste způsobili zhrubnutí, někdy dokonce úplné znemožnění veřejné debaty. To vy jste znectili slova, jako "novinář" či "veřejnoprávní média". To vy jste viníky toho, že lidé, zkrácení na právu na svobodu slova a shromažďování, nebo dehonestovaní za jejich výkon, odmítají principy právního státu a že se radikalizují.

My jsme si tím vším prošli, a přesto nevoláme po hrubé záplatě na hrubý pytel, nevoláme po zákazu vašich demonstrací (nyní opozičních, protože váš premiér i ministři byli lidmi odmítnuti). To my znovu a znovu chodíme do debat, kde nejhrubší útoky nepáchají oponenti, ale moderátor. A každý den působíme v prostředí formovaném křivými soukromými médii, vlastněnými miliardářskou oligarchií.

Není to pěkné prostředí, souhlasím. Ale prosím, Jene Stránský ze Seznamu, vy nebrečte. Vy opravdu ne.

Článek webu Seznam Zprávy si můžete přečíst ZDE.

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.

  • BPP
  • europoslanec
