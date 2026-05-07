KDU-ČSL: Lidovci zvolili Mariana Jurečku do čela klubu a varují před zadlužováním země

Lidovci také varovali před prohlubováním strukturálního dluhu současné vlády a upozornili na to, že České republice hrozí navýšení dluhu o 1,5 bilionu korun za působení této vlády. „Potřebujeme silný hlas ve sněmovně, který nás bude zastupovat. Ve složení poslaneckého klubu nemáme zkušenějšího člověka, než je Marian Jurečka,“ řekl na úvod předseda strany Jan Grolich. Předseda zároveň poděkoval Tomovi Philippovi za dosavadní vedení klubu. Místopředsedy klubu nadále zůstávají Petr Hladík, Jiří Horák, Václav Pláteník a doplnil je právě končící předseda klubu Tom Philipp a 1. místopředseda strany Benjamin Činčila.
Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?
„Já vnímám to, že bychom měli navázat na linku ze sjezdu. Musíme být tvrdou, ale konstruktivní opozicí a reagovat na podstaty daných věcí. Nám jako lidovcům skutečně jde o občany této země a musíme být opozicí, která nejen komentuje, ale která podává konkrétní návrhy a dělá je lépe než současná vláda,“ řekl nově zvolený předseda klubu Marian Jurečka.
Předseda Jan Grolich zároveň upozornil na „mlhu“, kterou šíří současná vláda a odvrací pohled od důležitých témat. „Podstatné je to, že současná vláda si připravuje podmínky k tomu, aby extrémně zadlužila Českou republiku. Konkrétně se bavíme o zákonu o rozpočtové odpovědnosti, který představuje obrovské riziko pro naši zemi. Po konci vládnutí této vlády může naše země narazit do zdi,“ vysvětlil Grolich.
První místopředseda strany Benjamin Činčila upozornil na neuvěřitelnou částku 1,5 bilionu korun, což je částka, o kterou vzroste zadlužení naší země za této vlády. Nutno podotknout, že hospodaření země přebírala současná vláda v mnohem lepší kondici.
„Ať si to všichni dokážeme představit, tak je tu něco, co známe z našich každodenních životů. Když vás bolí zub a máte tam malý kaz, měli byste jít k zubaři. To, co dělá tahle vláda je, že nejde na prohlídku k zubaři, ale dále pije sladké pití a jí sladkosti. A to povede jen k tomu, že nás zuby budou bolet tak moc, že ve výsledku nebudeme moci ani mluvit. Současná vláda rozdává všechno všem s cílem neodpovědně plnit svoje předvolební dárečky. Stačí dělat rozumný kompromis mezi nízkými daněmi a velkým státem a nezadluženou budoucností. My jako lidovci tento kompromis přineseme,“ řekl Benjamin Činčila.
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
