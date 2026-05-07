USA: Teroristé využívají Evropu jako své centrum

Bílý dům uveřejnil novou protiteroristickou strategii USA, ke které úvodní slova napsal prezident Donald Trump.
Zmínil Írán, který byl podle prezidenta USA tak tvrdě zasažen, že nebude mít jadernou zbraň ani nebude sehrávat roli velkého sponzora terorismu.
„Naše nová americká protiteroristická strategie je návratem ke zdravému rozumu a míru skrze sílu. Jak jsem řekl po naší první úspěšné protiteroristické misi, jen několik dní poté, co jsem se znovu ujal úřadu – pokud ublížíte Američanům nebo plánujete ublížit Američanům, ‚najdeme vás a zabijeme vás‘,“ napsal také Trump.
V národní protiteroristické strategii Spojené státy věnují pozornost situaci na Blízkém východě, v Africe, ale i v Evropě. Američané označili Evropany za své nejbližší partnery. Přidávají však jedno varování.
„Evropské národy zůstávají našimi předními a dlouhodobými partnery v boji proti terorismu. Svět je bezpečnější, když je Evropa silná, ale Evropa je velmi ohrožena a je zároveň cílem terorismu i líhní teroristických hrozeb. Teroristé se často snaží útočit na evropské národy, aby podkopali jejich demokratické instituce a jejich vazby na Spojené státy. Přesto teroristické organizace – al-Káida, ISIS, kartely a státní aktéři – volně zneužívají slabé evropské hranice a omezené zdroje pro boj proti terorismu, aby z Evropy udělali tolerantní operační prostředí pro spiknutí proti Evropanům a Američanům. Je nepřijatelné, aby bohatí spojenci NATO mohli sloužit jako finanční, logistická a náborová centra pro teroristy. Evropa má stále příležitost změnit svůj individuální i kolektivní osud v boji proti terorismu, pokud si uvědomí skutečnou hrozbu a hned podnikne kroky k nápravě,“ lze se dočíst v protiteroristické strategii.
„Evropa může být opět silná, pokud znovu objeví principy svobody projevu, bude vést upřímné rozhovory o islamismu, věnuje dostatečné zdroje na zmírnění hrozeb terorismu a kartelů ve svých zemích a poté aktivně sdílí své informace o hrozbách globálně a posune břemeno boje proti terorismu tak, aby převzala větší odpovědnost za svou vlastní bezpečnost. To zahrnuje i operace v oblasti boje proti terorismu v Africe,“ vyzvali Američané Evropany.
