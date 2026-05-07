USA: Teroristé využívají Evropu jako své centrum

07.05.2026 11:31 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Prezident Donald Trump nechal na stránkách Bílého domu zveřejnit novou protiteroristickou strategii USA, ve které mimo jiné zdůraznil, že Spojené státy vyslaly jasný vzkaz svým nepřátelům, ale i partnerům v Evropě. Ti dostali od Washingtonu úkol. „Evropa může být opět silná, pokud znovuobjeví tradiční principy svobody projevu, bude vést upřímné rozhovory o islamismu a věnuje dostatečné zdroje na zmírnění hrozeb terorismu,“ stojí v americké protiteroristické strategii.

USA: Teroristé využívají Evropu jako své centrum
Foto: The White House
Popisek: Donald J. Trump, prezident USA

Bílý dům uveřejnil novou protiteroristickou strategii USA, ke které úvodní slova napsal prezident Donald Trump.

Anketa

Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?

6%
91%
3%
hlasovalo: 6438 lidí
„Když jsem se 20. ledna 2025 vrátil do Bílého domu, skončily čtyři roky slabosti, selhání, kapitulace a ponížení za poslední administrativy. Dnes je náš národ silný, naše hranice jsou bezpečné a Spojené státy jsou respektovány po celém světě. Opět klademe Ameriku na první místo. V rámci mého závazku bránit Ameriku před všemi nepřáteli, zahraničními i domácími, opět pracujeme na potlačení hrozby terorismu. … Za pouhý rok jsme přivedli zpět 106 amerických rukojmích ze zajetí v zahraničí, aniž bychom jejich věznitelům zaplatili jediný dolar,“ napsal Trump hned v úvodu protiteroristické strategie.

Zmínil Írán, který byl podle prezidenta USA tak tvrdě zasažen, že nebude mít jadernou zbraň ani nebude sehrávat roli velkého sponzora terorismu.

„Naše nová americká protiteroristická strategie je návratem ke zdravému rozumu a míru skrze sílu. Jak jsem řekl po naší první úspěšné protiteroristické misi, jen několik dní poté, co jsem se znovu ujal úřadu – pokud ublížíte Američanům nebo plánujete ublížit Američanům, ‚najdeme vás a zabijeme vás‘,“ napsal také Trump.

V národní protiteroristické strategii Spojené státy věnují pozornost situaci na Blízkém východě, v Africe, ale i v Evropě. Američané označili Evropany za své nejbližší partnery. Přidávají však jedno varování.

„Evropské národy zůstávají našimi předními a dlouhodobými partnery v boji proti terorismu. Svět je bezpečnější, když je Evropa silná, ale Evropa je velmi ohrožena a je zároveň cílem terorismu i líhní teroristických hrozeb. Teroristé se často snaží útočit na evropské národy, aby podkopali jejich demokratické instituce a jejich vazby na Spojené státy. Přesto teroristické organizace – al-Káida, ISIS, kartely a státní aktéři – volně zneužívají slabé evropské hranice a omezené zdroje pro boj proti terorismu, aby z Evropy udělali tolerantní operační prostředí pro spiknutí proti Evropanům a Američanům. Je nepřijatelné, aby bohatí spojenci NATO mohli sloužit jako finanční, logistická a náborová centra pro teroristy. Evropa má stále příležitost změnit svůj individuální i kolektivní osud v boji proti terorismu, pokud si uvědomí skutečnou hrozbu a hned podnikne kroky k nápravě,“ lze se dočíst v protiteroristické strategii.

Anketa

Chcete, aby se EU změnila ve Spojené státy evropské, jak si přeje Petr Pavel?

1%
98%
1%
hlasovalo: 14747 lidí
Američané ve své protiteroristické strategii Evropanům opakovaně doporučují, aby si dali pozor na migraci, především nekontrolovatelnou migraci.

„Evropa může být opět silná, pokud znovu objeví principy svobody projevu, bude vést upřímné rozhovory o islamismu, věnuje dostatečné zdroje na zmírnění hrozeb terorismu a kartelů ve svých zemích a poté aktivně sdílí své informace o hrozbách globálně a posune břemeno boje proti terorismu tak, aby převzala větší odpovědnost za svou vlastní bezpečnost. To zahrnuje i operace v oblasti boje proti terorismu v Africe,“ vyzvali Američané Evropany.

Psali jsme:

Čeští anarchisté jsou smutní. V Itálii jim vybuchli dva kamarádi
„Stačí škrtnout sirkou.“ Rajchl vytáhl případy, o nichž se mlčí
Vondráček píše do Berlína kvůli Pardubicím: Německé peníze mohou živit radikalismus, varuje
Zbořil o Zdeňku Svěrákovi: Minulost i nedávné dny

 

Zdroje:

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2026/05/2026-USCT-Strategy-1.pdf

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
Osobní údaje
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
FAQ Registrace a Profily PL Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy

Článek obsahuje štítky

bezpečnost , EU , migrace , Svoboda , svoboda projevu , zahraničí , uprchlíci , Trump

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měli by podle vašeho názoru Evropané dělat víc v boji proti terorismu?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Úhrada škody

Vyzvali jste radní, aby uhradili způsobenou škodu České televizi. Proti tomu nic nemám, ale zajímá mě něco jiného. Proč politici nemusí hradit škody, které svým jednáním způsobili? Nebo aspoň co vím, tak nemusí. To vám přijde v pořádku nebo také prosadíte, aby se to změnilo?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Když s vámi tělo promlouvá přes stav nehtůKdyž s vámi tělo promlouvá přes stav nehtů Při zalévání bazalky spousta lidí zbytečně chybujePři zalévání bazalky spousta lidí zbytečně chybuje

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Sbírka na letadlo Petra Pavla na summit NATO skončila fiaskem

4:44 Sbírka na letadlo Petra Pavla na summit NATO skončila fiaskem

Spoluzakladatel spolku Skupina D Jan Veverka, který čelí podezření kriminalistů z tunelování peněz l…