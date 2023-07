Sršeň (STAN): Zkušenosti zástupců samospráv od žádného stolu nenahradíte

reklama

Udržitelný rozvoj je po roce opět v hledáčku OSN. Do New Yorku se sjeli přední politici z celého světa, aby jednali o tom, jak se daří plnit Cíle udržitelného rozvoje, kterých má být dosaženo do roku 2030. Mám tu čest vést českou delegaci složenou ze zástupců MMR, MZV a MŽP.

Svůj hlavní projev v rámci Politického fóra na vysoké úrovni, který začal v pondělí, mám teprve před sebou. V předchozím vystoupení jsem už ale zdůraznil, jak důležitý potenciál mají pro udržitelný rozvoj obce a místní komunity. A platí to obzvlášť pro Českou republiku.

Považuji za velkou výhodu naší země, že máme přes 6 000 samospráv, jejichž zástupci se starají o rozvoj svěřeného území. Jsou to oni, kdo má detailní znalost lokality a přesně ví, co potřebuje. Tyto zkušenosti od žádného stolu, ať už v Praze, New Yorku, nebo jinde, nenahradíte.

Chceme-li posílit udržitelný rozvoj, je klíčové, abychom se opírali právě o místní komunity a zástupce samospráv. Potřebujeme vytvořit podmínky, aby měly dostatečnou podporu nejen v oblasti financí, ale i sdílení zkušeností a dobré praxe.

Skutečně udržitelný rozvoj se stane realitou, jen pokud nezůstane na papíře, ale do svých plánů ho zahrne skutečně i ta nejmenší víska. Jsem přesvědčený, že obce a místní komunity se mohou stát páteří udržitelného rozvoje a Česká republika a její občané z toho mohou těžit.

