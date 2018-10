Stanjura (ODS): Dohoda se sociálními partnery najednou není potřeba

Naše politické stanovisko je jednoduché. My podporujeme zamítnutí tohoto návrhu zákona, já bych řekl, že zdůvodnění pregnantně přednesl v prvém čtení vládní poslanec kolega Juříček. Takže já nebudu opakovat důvody pro zamítnutí. Já myslím, že jsou evidentní. Jsem moc rád, že hospodářský výbor, který se má starat o oblast podnikání a české hospodářství, si to vlastně osvojil a doporučuje nám jako výbor Poslanecké sněmovně, abychom to zamítli.

Nejdřív trošku politického hodnocení a potom konkrétní pozměňovací návrh, který jménem našeho klubu přednesu. Levice velmi ráda mluví o tom, jak jsou důležité sociální dialog a tripartita. Já myslím, že jsme to nakonec akceptovali všichni, že jsme se s tím naučili žít, že jsme se naučili vyjednávat a že to funguje. Jakmile, a to je pravidelný postup levice, bylo to stejné i v minulém volebním období, kdy připravila vláda Bohuslava Sobotky rozsáhlou novelu zákoníku práce, kterou podporovali odboráři a proti byli zaměstnavatelé, najednou jsme nepotřebovali sociální dialog, najednou jsme nepotřebovali shodu sociálních partnerů, najednou sociální demokraté plnili přání odborů. A opakuje se to znovu. Ti samí, kteří se zaklínají sociálním dialogem, kteří dokonce vyčleňují ve státním rozpočtu peníze na sociální dialog, tak v tomto případě říkají co: zaměstnavatelé jsou proti, ale nám je to jedno. Najednou není potřeba dohodnout se se sociálními partnery. Tak si představme, že by to bylo naopak. Představme si, že přijde nějaký návrh, který budou podporovat zaměstnavatelé, pravicové strany a odbory budou křičet, že se jim to nelíbí, což je legitimní souboj názorů. Už vidím tu plejádu sociálních demokratů, jak se tady střídají za mikrofonem jak na orloji a budou říkat: ale přátelé z pravice, ten sociální dialog, to je klíčové, nemáme shodu se sociálními partnery. A tady na to kašlou. Je jim to úplně jedno. A hnutí ANO podle mě moc dobře ví, že to není dobře. Jsem o tom přesvědčený. A je to platba za koalici s ČSSD. Nic jiného to není. Ale účet má zaplatit někdo jiný, a to je předmětem našeho pozměňovacího návrhu.

Návrh tak, jak je předložen skupinou poslanců z České strany sociálně demokratické, já vím, že jste to zařadili, protože je dva dny do voleb, tak si myslíte, že když to tady dneska budete obhajovat, tak přijdou voliči a budou vás volit, možné to je, já tomu rozumím. My bychom taky chtěli dneska projednávat naše zákony, abychom mohli voličům ještě před volbami říct, co tady prosazujeme, bohužel na to nemáme sílu, abychom to prosadili.

Ten návrh, který byl předložen, přináší kompenzaci podnikatelům, zaměstnavatelům, raději bych říkal zaměstnavatelům, zhruba ve výši 40 % odhadovaných zvýšených nákladů a 60 % odhadovaných nákladů je k tíži zaměstnavatelů. Proto jsem říkal, že platit má někdo jiný. Pozměňovací návrh, který přednesu, ke kterému se pak přihlásím, je uveden jako sněmovní dokument 1384, vychází z podkladů Ministerstva práce a sociálních věcí.

Byl předložen tripartitě, bych řekl předkladatelům, kdyby mě poslouchali, ten pozměňující návrh vychází z toho, co bylo předloženo tripartitě, co připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí a které vlastně říká, že pokud ta karenční doba bude zavedena, že to bude plně kompenzováno zaměstnavatelům. Že se na té úhradě bude podílet stát, resp. všichni daňoví poplatníci. Tak to prostě je. Když chce zaplatit něco stát, tak to platí všichni daňoví poplatníci, ať už firmy, jednotlivci, majetkové daně - dejte si tam, co chcete.

Takže my samozřejmě jsme pro zamítnutí. Kdyby to neprošlo, tak si myslíme, že tohle je mnohem spravedlivější přístup k zaměstnavatelům. Pro zaměstnance se po případném přijetí pozměňovacího návrhu nezmění vůbec nic. Bude splněn politický cíl, první tři dny budou propláceny. Otázka je, kdo ponese náklady. Já bych vám z toho pozměňujícího návrhu ocitoval část důvodové zprávy. On je zpracován velmi precizně, má i důvodovou zprávu, obecnou a konkrétní. Smyslem je dopracovat poslanecký návrh na zrušení tzv. karenční doby, což je doba, po kterou se v případě dočasné pracovní neschopnosti neposkytuje osobě v zaměstnaneckém nebo služebním poměru náhrada mzdy nebo platu případně plat či jiný příjem, který je předmětem sněmovního tisku 109 tak, aby lépe odpovídal, a teď vám to přečtu, poslouchejte, je to trochu komické, když to čte opoziční poslanec: ... aby lépe odpovídal závazku přijatému v programovém prohlášení vlády. Cituji z programového prohlášení vlády. Nyní. Začátek citace:

"Od 1. července 2019 obnovíme náhradu mzdy v prvních třech dnech pracovní neschopnosti ve výši 60 % denního vyměřovacího základu a projednáme možnosti, jak tento krok kompenzovat zaměstnavatelům." Konec citace z vládního programového prohlášení.

Tento pozměňovací návrh promítá do znění příslušných právních předpisů variantu III zpracovanou Ministerstvem práce a sociálních věcí a tato zpráva, tato varianta byla předložena jednání plénu Rady hospodářské a sociální dohody, zkráceně tripartitě, dne 9. května 2018. Základní parametry této varianty jsou postaveny za prvé na náhradě mzdy ve výši 60 % z vyměřovacího základu od prvního dne nemoci. To je ve shodě se stávajícím zněním sněmovního tisku 109. A za druhé za současné kompenzace zaměstnavatelům za komplexní zabezpečování této agendy v podobě zkrácení doby poskytování náhrady mzdy ze 14 na 11 dní. Po uplynutí této doby nastupuje stejně jako dosud dávka nemocenské vyplácená Českou správou sociálního zabezpečení. A slevy na pojistném odváděné zaměstnavateli na nemocenské pojištění o 0,5 procentního bodu. Snížení ze 2,3 na 1,8, ne pouze 0,2 %, jak navrhují poslanci sociální demokracie, tzn. z 2,3 na 2,1. Pak je tu v důvodové zprávě, kterých všech zákonů se týká, to je vlastně obdobné toho poslaneckého návrhu.

Když se podíváte, nebudu vás zdržovat podrobnostmi, do důvodové zprávy jednotlivých variant, myslím, že není zas tak složité, aby se poslanecké kluby dostaly k materiálům, které jsou projednány na tripartitě, tak zjistíte, že tento pozměňující návrh zhruba pokrývá odhadované náklady zaměstnavatelům. Zhruba. Není to úplně, ale není to těch 40 %. Může se to blížit 100 %, (nesrozumitelné), praxe mi říká, že to je 90 nebo 95 %, ale určitě ne pouhých 40, jak navrhují poslanci sociální demokracie.

Taky si řekněme, co se stane, když zaměstnavatelům zvýšíte rozhodnutím ze zákona náklady. A budete kompenzovat. No sníží se prostor pro zvyšování mezd. To je přece jednoduché. Ty volné prostředky, které by museli dát zaměstnavatelé na pokrytí nákladů zrušení karenční doby, by v přijetí tohoto pozměňujícího návrhu mohly být využity např. na zvýšení mezd, nebo nějakou investici. Takhle navrhují pouhých 40 % a ještě říkají do mikrofonu, že je to spravedlivé.

Já se pak přihlásím a věřím, že po debatě i v hospodářském výboru a pak na plénu - a teď se obracím k poslancům hnutí ANO, protože pokud ten pozměňovací návrh bude přijat, neporuší se text programového prohlášení vlády, kde jsem tady citoval. Neporuší se. Protože najdeme způsob kompenzace zaměstnavatelům a současně by byly propláceny první tři dny ve výši 60 % z denního vyměřovacího základu. Tak se nenechte přesvědčit tím, že tento pozměňovací návrh je v rozporu s koaliční smlouvou. Samozřejmě mnohem lepší je hlasovat pro zamítnutí zákona, tím bych své vystoupení pro dnešek ukončil.

Děkuji.

