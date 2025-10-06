Stanjura (ODS): K rozhodnutí voličů se stavím čelem

06.10.2025 10:21 | Monitoring

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na neúspěch v parlamentních volbách

Stanjura (ODS): K rozhodnutí voličů se stavím čelem
Foto: Screen vysílání Prima CNN
Popisek: Zbyněk Stanjura v Partii

Volby jsou za námi a já chci poděkovat voličům za jejich hlasy a projevenou důvěru. Svým voličům v Moravskoslezském kraji moc děkuji za preferenční hlasy, kterých si velmi vážím. Poděkování patří také předsedovi vlády a ODS Petru Fialovi za možnost být v jeho kabinetu ministrem financí.

Úloha to v době rozvrácených veřejných financí po mých předchůdcích a v pětikoaliční vládě nebyla jednoduchá, ale jsem rád, že se nám povedlo nastartovat jejich ozdravení. A čísla dnes dokazují, že jsme skutečně negativní trend zadlužování otočili. Konsolidace, kterou náš stát a jeho rozpočty vyžadovaly, byla bohužel spojena s řadou nepopulárních kroků a samozřejmě i chyb.

A jak volby ukázaly, nízká popularita ministra financí, který se z titulu své pozice musí chovat k penězům daňových poplatníků nejzodpovědněji, se ve volbách projevila. O to více v mém rodném kraji, kde dlouhodobě bodují levicové strany.

K rozhodnutí voličů neposlat mě do Poslanecké sněmovny se stavím čelem a musím se s ním vyrovnat. Není to lehké, ale je to součást politiky, a kdo se jednou rozhodl kandidovat a pracovat pro občany této země, musí počítat i s neúspěchem.

Život jde dál a na výsledku nacházím i pozitiva, jako je oslabení extremistických protisystémových stran. Politika byla mnoho let každodenní součástí mého života a bude mě jako dlouholetého a loajálního člena ODS, kterým samozřejmě zůstávám, zajímat i nadále. Ještě jednou vám všem děkuji za důvěru.

Ing. Zbyněk Stanjura

  • ODS
  • ministr financí
