Stanjura (ODS): Průměrný plat ve veřejné sféře je vyšší než v privátní, to nepovažuji za zdravé

Děkuji za slovo. Tak nejprve komentář k návrhu na zkrácení lhůty. (Krátká odmlka pro hluk v sále.) Já chci říct, že dnes máme 23. října, začali jsme první čtení a není chybou opozice, že začínáme projednávat daňový balíček 23. října, když účinnost má být od 1. ledna. Kolik jiných bodů jste si předřadili na minulé schůzi? O prázdninách jsme to mohli projednávat. Takže nesnažte se nás teď tlačit do kouta s tím, že není čas. Ano, není čas, ale díky postupu vlády v Poslanecké sněmovně. Dávno jsme mohli mít první čtení za sebou. Je poctivé říct, že jsou tam věci, které i my jsme připraveni podpořit, proto nebudeme navrhovat ani zamítnutí, ani vrácení k přepracování. Nicméně, pokud chceme solidním způsobem projednat ten tlustopis, nevím z hlavy, je to zhruba 800 stran materiálu, tak 30 dnů, z toho minimálně tento týden, příští týden začíná Sněmovna, budeme jednat ve variabilním týdnu, tak kolik reálně získáme času na to, abychom to projednali. Obehraná písnička implementace skutečně si myslím, že nemá cenu tím strávit čas.

My jsme tady před pár týdny projednávali poslanecký návrh na snížení sazby DPH ve veřejné dopravě. Tehdy paní ministryně byla proti a s ní i vládní poslanci s tím, že to je nesystémové. Tak chyťme paní ministryni za slovo a podívejme se, jak systémově se řeší snížení DPH u naší vlády. Kdo by očekával snížení sazeb DPH v rámci daňového balíčku, ten by byl zklamán. Snižujeme DPH ne v bodě 22, sněmovní tisk 206, ale v bodě 23, evidence tržeb. A tomu vláda říká systémové řešení.

Tak veřejná doprava, snížit DPH je nesystémové, jak říkal pan poslanec Volný, takový novotvar, svaz krajů jste říkal před chvílí? Svaz krajů - tak tady máme předsedkyni svazu krajů, jestli jste myslel Asociaci krajů, pravděpodobně ano, tak byli proti, abych četl v minulých týdnech, jak některé kraje musí přesoutěžit své dopravce, protože nemají na to, aby pokryli mzdy řidičů. A chci jen připomenout, že o zvýšení platů řidičů rozhodla vláda ne jednotlivé kraje a ti, kteří to objednávají. Ale budiž. Ale snížení sazby DPH na řezané květiny, nemám nic proti řezaným květinám, kupuji je poměrně často, máme v bodě EET a ne v rámci daňového balíčku.

Já bych chtěl s paní ministryní vést debatu ne o tom, co je uvnitř balíčku, protože problém příspěvkových organizací a zdanění tady už byl určitě diskutován, paní ministryně říkala, že to nakonec v zákoně nebude, tak nemá cenu se tím neustále zdržovat, ale bavme se o tom, co v daňovém balíčku není. V daňovém balíčku není snížení daní, to tam nenajdeme. Není tam zrušení super hrubé mzdy, což byl bod volebního programu ANO a taky volebního programu ODS. Minimálně v tomto bodu jsme měli stejné volební programy. A já jsem si dal tu práci, že jsem si ještě prostudoval ekonomickou část vašeho volebního programu. V původním návrhu to bylo, vypadlo to v rámci připomínkového řízení. Paní ministryně nám oznámila, že to je z důvodů, že není politická vůle. Musíme říct, kdo tu politickou vůli nemá. Kdyby ji mělo hnutí ANO a my, tak už je to většinová politická vůle v Poslanecké sněmovně a super hrubá mzda by byla bezesporu zrušena. Jestli ji nemají sociální demokraté nebo komunisté, to je možné, ale první otázka, paní ministryně, kde není politická vůle na zrušení super hrubé mzdy. Je pravda, že se lišíme v tom, co udělat s daní z hrubé mzdy. My navrhujeme snížení těchto daní, aby si občané, zaměstnanci, protože to je daň ze závislé činnosti, sami rozhodli, co s těmi penězi udělají. (V sále je obrovský hluk. Poslanec se odmlčel.)

Já chci avizovat balíček pozměňovacích návrhů. My využijeme tento návrh k tomu, abychom navrhli skutečně snížení daní. Určitě navrhneme zrušení super hrubé mzdy. Tam se ukáže, kdo má, nebo nemá politickou vůli. Jestli nemá paní ministryně a její hnutí, tak tomu rozumím. To pak nemá šanci, aby to Poslaneckou sněmovnou prošlo, ale pak porušujete vlastní volební program, což se stát samozřejmě může. My u toho navrhneme i zachování sazby 15 %, ale z hrubé mzdy. Lišíme se v odhadech, jaký je dopad do státního rozpočtu, ale rozdíly nejsou tak dramatické, abych se tady nějak dlouhosáhle s paní ministryní přel, jestli je to 45, 55 nebo 60 mld. řádově - 70 to není ani náhodou. To prostě matematicky vůbec nevychází. Chtěl bych vidět ten matematický model, aby z toho vyšlo 70, to bych chtěl skutečně vidět, když snižujeme sazbu zhruba o 25 %. To prostě nevychází, i když je tam nějaká progrese. Kolikrát jsem tady slyšel od představitelů hnutí ANO, mnohokrát, jak ta ODS zvýšila daně a jak to bylo špatně a jak to byla chyba. A my jsme mnohokrát řekli: ano, dneska to hodnotíme jako chybu. Ale ti samí, kteří nás za to kritizují, si zvýšené sazby nechávají a nedělají s tím vůbec nic. Od nepřítomného pana premiéra jsem slyšel snad třicetkrát od řečniště, jak my jsme daně zvedli. My jsme je zvedli a teď, když je chceme snížit, tak vám se to líbí a chcete daně ponechat tak vysoké, jak jsou dneska. Tak si musíte vybrat. Buď bylo špatně to zvýšení, a pak to s námi snižte, a nebo bylo dobře, a tak nás nekritizujte za zvýšení. Obojí dohromady je fakt komické.

Budeme určitě navrhovat zrušení tří sazeb DPH. Jak pan bývalý ministr financí Andrej Babiš, tak myslím, že jsem slyšel i paní ministryni, pokud se pletu, tak se omlouvám a ona to určitě opraví, říkají, že pro ně ideální stav jsou dvě sazby DPH. A já s tím souhlasím, ale byla to vláda hnutí ANO a ČSSD, která zavedla třetí sazbu. Když si najdete stenozáznamy z té doby, myslím, že tam byly tři, nebo čtyři položky, tehdejší ministr financí se dušoval, že to jsou první a poslední položky, které budou ve druhé snížené sazbě DPH. Samozřejmě jsme odhadovali velmi správně, že v okamžiku, kdy taková možnost je, tak různé zájmové skupiny legitimně, zdůrazňuji legitimně, požadují, aby na jejich výrobky, nebo služby byla uplatněna druhá snížená sazba DPH. V následujícím bodě myslím, že máme pět takových položek, které rozšiřují seznam, který se nikdy neměl rozšiřovat, jak říkal bývalý ministr financí Andrej Babiš. Tak využijme tu dobu, ne těch 30 dnů, ale 60 dnů, abychom se bavili. Proč se nevrátit k tomu ideálnímu stavu dvou sazeb, když si to přeje jak premiér, tak ministryně financí? Nejsilnější opoziční klub říká, že je to dobře. Co brání tomu, abychom se bavili, že se vrátíme ke dvěma sazbám a abychom vedli racionální debatu o výši těch sazeb. My máme nějakou představu, ta se může lišit od představy vlády a v debatě se k tomu můžeme vrátit. Takže to bezesporu navrhneme. Navrhneme návrat ke dvěma sazbám DPH. Pak odpadne debata, která položka má být ve druhé snížené sazbě a která ne, velmi těžko se zdůvodňují výjimky než tak, že kdo se zalíbí, ten výjimku dostane, a kdo ne, tak má smůlu a je to označeno za nesystémový krok. Kdybychom měli dvě sazby, tak je to systémové. Tam, kde nám umožňuje směrnice, abychom použili sníženou sazbu, ji použít můžeme. (V sále je stále obrovský hluk a špatná slyšitelnost!)

Co tam chybí, je debata nad další existencí daní, které mají mimořádně nízký výnos ročně. Silniční daň pro osobní motorová vozidla - podívejte se, jaká je to agenda, kolik je s tím papírování a jak nízký je celkový roční výnos daně. Bavme se o tom, zda to je efektivní, zda není lepší tuhle daň úplně zrušit. Teď proběhly komunální volby a zejména ve velkých městech mnohé, možná všechny kandidující strany, přišly s objevným zjištěním: musíme řešit bydlení, ceny bydlení nám letí nahoru. Tím, že to měly skoro všechny strany v programu, je vidět, že je to evidentně problém, který trápí zejména velká města. Ale daň z nabytí nemovitosti prodražuje bydlení. Navrhli jsme zrušení a zase byla odpověď vlády: nemůžeme daň zrušit, jak bychom si s tím poradili, kdybychom měli takový výpadek v příjmech státního rozpočtu, letos to vypadá na nějakých 12, 13 mld., jestli to tak můžu odhadnout z čísel, která jsem viděl. (Paní ministryně k panu poslanci promlouvá od stolku zpravodajů.) Ano, 12 nebo 13. Nemám ještě kompletní čísla, paní ministryně má aktuálnější informace. To je věc, která se dá zrušit velmi rychle a která reálně může zlevnit pořízení vlastního bydlení. Tady neplatí to, co platí u DPH, že když snížíme sazbu, cena zůstane stejná. Myslím, že natolik jsme zkušení, že víme, že pokud snížíme sazbu DPH, nepromítne se to v ceně pro koncového uživatele, ale promítne se to v profitu té firmy, která službu, nebo produkt nabízí. Je to naprosto logické. I my jsme to říkali v okamžiku, kdy jsme navrhovali nějaké snížení DPH, že se nedá očekávat snížení konečné ceny.

Kdybych měl zhodnotit návrh, který má opravdu několik set stran, tak to hodnotím jako promarněnou příležitost vést debatu o celkovém snížení daňové zátěže našich občanů a našich firem. Pak jsem ještě našel jeden bod ve volebním programu, respektive v ekonomické části volebního programu hnutí ANO, který byl hodně podobný tomu, co jsme měli my v naší ekonomické části volebního programu a který byl dokonce odvážnější. My jsme navrhovali snížit o 2 procentní body sociální pojištění, které platí zaměstnavatel za své zaměstnance. Když se podíváte do volebního programu hnutí ANO, tak tam najdete v této oblasti, že hnutí ANO navrhne snížení o 2 až 5 procentních bodů podle vývoje ekonomiky, abych tu větu řekl celou. Jaký musí být vývoj ekonomiky, paní ministryně, abyste šli aspoň na tu spodní hranici vašeho volebního slibu 2 %? Ekonomika pravidelně roste, pokud se podíváme na prognózy na příští rok, a určitě o tom budeme debatovat zítra v rámci státního rozpočtu, tak se tam žádné dramatické ochlazení neočekává. Prognóza, kterou používá Ministerstvo financí, je realistická, na tom jsme se shodli i na rozpočtovém výboru. Takže byl to jenom takový výstřel, takový planý slib, nebo kdy podle hnutí ANO nastanou ekonomické okolnosti a vývoj ekonomiky vhodný k tomu, abychom snížili cenu práce?

Pokud dnes mluvíte se zaměstnavateli, tak je samozřejmě trápí nedostatek pracovních sil, ale současně je trápí celkový nárůst mzdových nebo osobních nákladů - jak to vezmeme. Pokud bychom ulevili na sociálním zabezpečení, které platí zaměstnavatel, tak se vytváří prostor pro další zvýšení mezd zaměstnancům bez zvyšování celkových nákladů firmy. Ale vláda se stará jenom o státní zaměstnance a vždycky počítá, kolik nás to bude stát, budeme o tom mluvit zítra. Ale pak to porovnejte s tím uvažovaným propadem příjmů ze snížení daně ze závislé činnosti, kolik nás vlastně stojí zvýšení platů státním zaměstnancům. A podívejme se za dva, za tři roky, porovnejme si čísla z roku 2016, 2017, 2018, 2019 a uvidíte ten obrovský nárůst nákladů pro zhruba 10 nebo 12, 13 - ale já chci vaši vládu, abyste neřekla, že jsme to dělali špatně, ale můžeme i z roku 2010 nebo začít, kde chceme - při tom argumentu, že ty daně nemůžeme snížit. Místo abyste se starali o všechny zaměstnance, tak jste si vybrali skupinu pouze zaměstnanců pracujících pro veřejný sektor. Přitom naše opatření ke snížení daní platí pro všechny, samozřejmě i pro zaměstnance veřejného sektoru. Pokud máme anomálii - já to považuji za anomálii, možná paní ministryně ne, že průměrný plat ve veřejné sféře je vyšší než průměrný plat v privátní sféře, já to nepovažuji za zdravé. Opravdu to nepovažuji za zdravý jev. A právě snížení daně ze závislé činnosti by mohlo ten trend pomalu otočit a vrátit k normální ekonomické realitě.

Takže to jsou hlavní výhrady k tomuto návrhu zákona. A co jsou výhrady k tomu, co ten návrh neobsahuje? Pokud se budeme bavit o zdanění - nevím přesně, jak se tomu říká - zahřívacího tabáku? Zahřívané cigarety? Tak na tom se bezesporu shodneme, ale to je v zásadě detail, který o něco vylepší příjmy státního rozpočtu, bude to spravedlivé vzhledem k ostatním výrobkům, které jsou z cigaret nebo z tabáku. Ale jestli tohle by měl být jediný efekt daňového balíčku, který má 800 stran, tak ten výsledek je opravdu velmi slabý.

Děkuji za případné odpovědi, paní ministryně.

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



