EU vás chce fízlovat. Rakušan to posunul na další úroveň, varuje Gregor

Pojďme se podívat na takzvaný Chat Control. Občas se toto téma v médiích objeví, možná ale stále mnoho lidí neví, o co se vlastně jedná. Pojďme jim to vysvětlit….Co by to vlastně pro lidi mělo znamenat? Jak by to mělo v praxi fungovat?
Jsem vděčný za to, že se nemusíme spoléhat jen na média. Díky videím Motoristů se téma Chat Control dostalo k milionům lidem na sítích. To byla jen odbočka, teď k Vaší otázce o tom, jak to funguje.
Evropské unie by si Chat Control představovala jako povinný „program“, který by ze zákona museli provozovatelé chatovacích aplikací vložit do svých aplikací. Messenger, Instagram, WhatsUp, ale třeba také Telegram.
Tento Chat Control by pak každou zprávu, kterou odešlete, zachytil a přečetl. Pravděpodobně prostřednictvím umělé inteligence. Následně by vyhodnotil, zda zpráva neobsahuje „škodlivý obsah“. Pokud ano, provozovatel by měl povinnost informovat vyšetřovací orgány.
A ptají se Vás na to třeba lidi na besedách, nebo je to pro ně opravdu většinou taková velká neznámá?
Ptá se na to stále více lidí. Sociální sítě a chatovací aplikace využívá téměř každý. I můj dědeček, který v létě oslavil 80. narozeniny je ve spojení s rodinou a přáteli také prostřednictvím WhatsUpu, i když pochopitelně preferuje pivo na zahradě bez mobilu a pěkně osobně.
Nejvíce to ale zasáhlo mé vrstevníky. Více se orientujeme v technologických pojmech, a proto jsme bez většího vysvětlování pochopili, o co jde. A mám radost, že mladým lidem to není jedno a právě díky postoji k Chat Control plánují ve velkém volit Motoristy sobě.
Někteří ohledně Chat Control mluví doslova o šmírování. Souhlasíte? Nebo… jaký pohled na něj máte Vy?
Fízlování. Taková restrikce nám do společnosti přinese opět strach, autocenzuru a dusno. To, co si lidé mezi sebou píší, je čistě jejich věc. A sebevznešenější úmysl (jako třeba fiktivní boj proti dětské pornografii), nedává politikům právo narušovat soukromí občanů.
Evropská unie zkrátka chce mít prst na tepu doby a evidentně je to její odpověď na to, jak bychom měli využívat umělou inteligenci. Větší kontrola nad internetem pomůže krotit opoziční nálady, případně šíření „nežádoucích“ informací masovým způsobem.
Jako učitel dějepisu si dovolím říci, že jde o návrat do padesátých let za použití nových technologií.
Má něco podobného někde ve světě obdoby?
Vzpomínám si na případ Eduarda Snowdena, která odhalil americké šmírování telefonních hovorů. Jinak bychom však obdobné praktiky mohli hledat v Číně. Ta většinu internetu drží v nepropustné kapsli (takzvané VPN) a kontroluje vše, co jde dovnitř či ven.
Jak hodnotit postoj českých politiků, ohledně této věci?
Europoslanci SPOLU, STANu, ale bohužel také Ivan David z SPD hlasovali pro. Tím dali najevo, že buď práci v europarlamentu nevěnují pozornost a neprochází pečlivě předložené materiály, a nebo chtějí fízlovat občany a narušovat jejich soukromí.
Vít Rakušan to pak posunul na vyšší level, kdy za účasti pirátských náměstků dal za českou vládu souhlasné stanovisko. Petr Fiala nic nenamítal. Proto je jejich dnešní rádoby odmítavý postoj spíše komediálním vystoupením. Nevěřím jim ani slovo. Mohli proti ChatControl bojovat už dříve a neudělali to.
Marek Prchal v souvislosti s blížícími se volbami zmínil, že toto téma v podstatě leží ladem a nikdo ho pořádně nezvedl. Mohlo by toto téma i podle Vás výrazně ovlivnit výsledky voleb?
Částečně ano. Ale já nechci rozdávat rady konkurenci. Motoristé toto téma od začátku sledují, vysvětlují a máme jasný postoj. Více bych to nerozváděl.
A domníváte se, že se toho po Prchalových slovech někteří politici opravdu pevně chopí? Udělají z toho na poslední chvíli hlavní bod kampaně? Co třeba právě Motoristé?
Řada politiků by chtěla, to jde vidět. Třeba premiér Fiala či Piráti. Jenže jejich odtrženost od reality a neschopnost komunikovat přirozeně jim brání, aby voliče přesvědčili.
Hlas pro Motoristy je hlasem proti Chat Controlu a proti jakýmkoliv dalším pokusům o fízlování obyvatel. A každý, kdo nás sleduje, to ví. Lidé nás znají, věří nám a ví, že jsme sice někdy ostří a provokativní, ale držíme slovo.
Ohledně té dětské pornografie, byl by tento systém, dle Vašeho názoru, opravdu tak zásadní v boji proti ní?
Ne. Dětská pornografie se dle analýz policistů a expertů na kyberbezpečnost nešíří prostřednictvím chatovacích aplikací. Tato ilegální bublina se drží ve sféře internetového undergroundu, kam ani EU nedohlédne.
A napadá Vás jiné řešení, jak proti dětské pornografii skutečně účinně bojovat?
Výhodou České republiky je, že nepatříme mezi země, kde by se s dětmi obchodovalo, a kde by dětská pornografie vznikala. Její šíření dnes policie zpomaluje tradičními způsoby. Nejčastěji tak, že se nějaký predátor zvrhne i v reálném světě a při domovní prohlídce najdou i pornografii. Aktivně bojovat musí hlavně státy, ve kterých obchod s dětmi a jejich intimními fotografiemi probíhá. A to Česká republika ani Evropa nejsou.
autor: David Hora