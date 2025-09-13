Řvou: „S Babišem nikdy!“ Po volbách otočí. Fiala chce prohrát. Drsná předpověď pro „kavárnu“

V pořadu Česká jízda vystoupili moderátor a zakladatel think-tanku Datarun Michal Půr, bývalý šéfredaktor INFO.CZ, a komentátor Martin Schmarcz, někdejší poradce premiérů Mirka Topolánka (ODS) a Jana Fischera (nezávislý), vicepremiéra Pavla Bělobrádka (ČSSD) a dalších politiků. Diskusi moderoval Vojtěch Kristen, redaktor INFO.CZ.
„Má smysl jít volit? Michal to vykopl asi před měsícem do jednoho twítu a mě pak fascinovalo, že se našlo několik komentátorů, kteří o tom psali,“ řekl moderátor Kristen a obrátil se na Půra. „Vzbudil jsi velké ohlasy,“ řekl hostovi.
„Nevím proč,“ reagoval Půr. Ohlas to podle něj vyvolalo, protože lidé to cítí podobně.
„Komentáře jsem nečetl,“ řekl Schmarcz a dodal, že je každého věc, jestli k volbám půjde, nebo ne. Připomněl, že i osobnosti levice říkají, že nepůjdou volit, protože nemají levicovou stranu, kterou by chtěli. „Je to osobní rozhodnutí, ale zaráží mě to. Nejít k volbám znamená poškodit sám sebe. Nejít volit může člověk v situaci, že buď je tak spokojený, že to nepotřebuje, nebo ví, že nic nezmění, je mu to jedno, ví, že se nic nestane,“ míní Schmarcz.
Zdůraznil, že nejít k volbám je naprostá hloupost. „Situace není taková, že se nic nestane, že člověk nemůže nic změnit. Ty hrozby nejsou marginální,“ uvedl politický komentátor.
Komunisté z obou stran
Podle Půra je ještě čas na definitivní rozhodnutí. „Ale zatím jsem v módu, že volit nejdu. A dokonce jsem teď v jedné chvíli byl v módu, že jdu,“ přiblížil Půr.
Moderátor Kristen se ho zeptal, čeho dosáhne tím, že nepůjde volit, v jaký nejlepší výsledek doufá. „Za mě je nejlepší možný výsledek sněmovních voleb takový, který povede k přerodu pravice. Nepředpokládám, že by současná vládní koalice vyhrála, to je nemožné, i když se to může změnit, může se stát leccos. Doufám, že ten výsledek povede k tomu, že se vystřídá vedení těch stran. Mně stačí, když dojde k rozpadu koalice Spolu a nastaví se to jako standardní strany,“ řekl Půr, který s jistou mírou nadsázky říká, že současné volby vnímá jako soupeření vládního a opozičního bloku, přičemž na obou stranách kandidují komunisté.
„Není lepší, aby došlo k obměně? Čtyři roky přežijeme a pak se uvidí,“ dodal Půr.
Schmarcz namítl, že tuhle debatu odmítá. „Odmítám představu voliče jako člověka, který nese společenskou odpovědnost. Jsem individualista, volební právo je individuální svoboda, je to moje právo. Je to moje sobecké právo. Já půjdu volit ze sobeckých důvodů, protože pokud bych nešel volit, poškodím sám sebe. Rozhodně bych tím, že nepůjdu volit, netrestal koalici Spolu, protože pro ni by byl největší trest vláda s Piráty a Starosty – vidím na ODS, že se jako strana těší do opozice. Vidím na nich, že nechtějí vést žádné politické debaty, nechtějí žádné rady, oni si chtějí hrát, zpívat, tančit,“ dodává Schmarcz.
Doufají prý v to, že příští vláda bude příšerná. „Doufají v to, že tam bude Kateřina Konečná, Rajchl a všichni tihle dezoláti. A jim se vrátí voliči, aniž by museli cokoliv dělat. Hlasy se jim vrátí. Mám pocit, že vládnout nechtějí. To je jejich motivace, ne moje. Moje motivace je tam jít,“ řekl komentátor.
„Petr Fiala chce prohrát?“ podivil se Půr. Komentátor Schmarcz odpověděl, že Fiala neví, ale většina jeho klubu ano. Zopakoval, že nejít volit a pustit do vlády komunisty, je proti jeho osobním zájmům. Riskoval by tím, že koalice Spolu bude tak slabá, že se jí nepodaří dostat ani do vlády s hnutím ANO.
„Nakonec lidi jako Rajchl, Konečná budou pro Babiše hodně drazí. Spíš se obávám, že Spolu se do toho nebude chtít. Pokud Spolu s Babišem prohraje dvanáct nebo patnáct procent, tak pro Babiše nebude důležitá. Pokud prohraje o pět šest procent a bude mít dohromady 140 mandátů, jako mají teď, tak pro Babiše naopak bude riskantní udělat koalici s těmi stranami, protože bude mít silnou prozápadní opozici,“ vysvětlil Schmarcz.
Putinův výsadek ve Strakově akademii
Majitel společnosti Datarun Půr prezentoval jiný postoj. „Všichni mi nadávají, že nepůjdu volit. Okamurové dobra se můžou úplně zvencnout. Většinou je pro ně signifikantní, že své ideové pozice nedrží moc dlouho. Ti lidé, co teď řvou, že za žádnou cenu nesmí s Babišem, tak ve chvíli, kdy uvidí, že hrozí podpora SPD a Stačilo! nebo jejich vládní účast, tak začnou řvát, že s nimi ti jejich politici jít musejí,“ míní mediální podnikatel.
Půr namítl, že takové ohrožení jako jeho předřečník necítí. „SPD je strana, která tam sedí už dlouho,“ řekl Půr. „Stát je totálně zabetonovaný. Je v podstatě jedno, kdo tam bude. I z důvodu služebního zákona státní správa je úplně zabetonovaná. Neexistuje moc možností, jak ji rozhýbat, než to totálně rozsekat. To si nemyslím, že se stane. Babiš má pocit, že měl být oceňovaný za to, co dělal před covidem. A covid mu to sebral. Teď se bude snažit napravit selhání z covidu. Volby v roce 2021 by pravděpodobně vyhrál, kdyby nebyl covid. Má pocit, že udělal moc. A teď jde opravit dojem,“ domnívá se mediální podnikatel.
Ač oba hosté zastávají rozdílná východiska, shodují se na tom, že případná – a velmi pravděpodobná – vláda Andreje Babiše by nejspíš pro Česko nebyla žádná katastrofa.
autor: Naďa Borská