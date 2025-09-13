Kohout (SPD): Podpora rodin proti vládní drahotě – priorita SPD

13.09.2025 12:06 | Monitoring

Současná vláda Petra Fialy a ODS, podporovaná koaličními stranami STAN, KDU-ČSL a v minulosti i Piráty, zavedla politiku, která tvrdě dopadá na většinu českých rodin.

Foto: SPD
Popisek: Logo SPD

Nárůst cen energií, potravin a dalších základních životních potřeb je přímým důsledkem vládních rozhodnutí. Namísto ochrany vlastních občanů se kabinet zaměřuje na prosazování zájmů Bruselu, cizích korporací a zelených ideologií.

Lidé ve všech regionech, a zejména v Ústeckém kraji, pociťují každodenně dopady této drahoty. Účty za elektřinu a plyn vzrostly na historická maxima, ceny potravin se drží vysoko a životní úroveň rodin klesá. Stát se stal nepřítelem vlastních občanů – místo aby pomáhal, vybírá stále více peněz prostřednictvím daní, poplatků a zdražených energií.

Drahotě nerozumí, protože ji sami nevnímají

Členové vládní koalice si žijí v jiné realitě. Mnozí z nich nikdy nemuseli počítat každou korunu, jak to dělají rodiny v regionech. Vysoké ceny energií či základních potravin se jich osobně nedotýkají. Proto vláda nepřichází s řešeními, která by občanům skutečně pomohla. Naopak – rozhodnutí kabinetu často přilévají olej do ohně.

Ing. Bc. Jaroslav Kohout

  • SPD
  • zastupitel města
Společenské následky vládní politiky

Drahota nemá jen ekonomické, ale i hluboké sociální dopady. Lidé jsou čím dál nespokojenější, roste napětí a agrese ve společnosti. Rodiče nemají jistotu, že uživí své děti, a mladí lidé se bojí zakládat rodiny. Porodnost v České republice klesá, protože mnoho párů si v nejisté době netroufá mít více dětí. Tento vývoj ohrožuje budoucnost celé země.

Zatímco vláda přehlíží problémy občanů, SPD nabízí konkrétní řešení, která by podpořila české rodiny a stabilizovala životní podmínky.

SPD prosazuje skutečnou podporu rodin

Anketa

Vyděsily vás ruské drony nad Polskem?

1%
97%
2%
hlasovalo: 3910 lidí

Hnutí SPD dlouhodobě zdůrazňuje, že rodina je základem národa a je třeba ji chránit. Proto prosazujeme:

  • Zlevnění energií – návrat k národním zájmům v energetice, konec závislosti na drahém dovozu a spekulativních burzách.
  • Snížení DPH na základní potraviny – aby si kvalitní potraviny mohly dovolit všechny rodiny, nejen ti nejbohatší.
  • Přímou finanční podporu rodin s dětmi – spravedlivý systém daňových úlev a podpor, které rodinám skutečně pomohou.
  • Bezpečnou budoucnost pro naše děti – odmítnutí migračních kvót, genderových experimentů a bruselských diktátů, které ohrožují tradiční rodinu.

Moje kandidatura za Ústecký kraj

Jako zastupitel města Klášterec nad Ohří a předseda místního klubu SPD vím, jak těžké je dnes zajistit rodině důstojný život. Denně se setkávám s lidmi, kteří mi říkají o svých problémech. Ať už jde o vysoké náklady na bydlení, složenky za energie nebo nejistotu z budoucnosti, všechny tyto starosti mají jednoho původce – špatnou politiku vlády Petra Fialy a jeho koaličních partnerů.

Proto jsem se rozhodl kandidovat do Poslanecké sněmovny za hnutí SPD na 7. místě kandidátky v Ústeckém kraji. Chci přinést hlas obyčejných lidí do celostátní politiky. Chci prosazovat opatření, která rodinám skutečně uleví, a zastavit devastaci životní úrovně našich občanů.

Výzva voličům

Blíží se chvíle, kdy budou mít občané možnost rozhodnout o budoucnosti této země. Každý hlas bude mít význam. Pokud sdílíte názor, že rodina má být na prvním místě, že naše děti mají mít bezpečnou a stabilní budoucnost a že stát má chránit své občany před drahotou a nespravedlností, pak prosím o vaši podporu.

Podpořte moje jméno zakroužkováním čísla 7 na kandidátce SPD v Ústeckém kraji. Společně můžeme změnit směr, kterým se Česká republika ubírá.

Ing. Bc. Jaroslav Kohout
zastupitel města Klášterec nad Ohří
předseda MK SPD Klášterec nad Ohří
místopředseda OK SPD Chomutov
kandidát SPD na 7. místě Ústecké kandidátky

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Pociťujete denně drahotu Fialovy vlády?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Mgr. Martin Kupka byl položen dotaz

internet

Nepřijde vám absurdní, že je ještě dnes na mnoha místech problém s dostupností internetu? Sám teď tvrdíte, jak budete situaci řešit, ale proč jste tak nečinil dosud? Mimochodem, když bude ODS v příští vládě, budete jako ministr dopravy pokračovat? Protože objektivně vzato, jste asi nejlepší ministr ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

