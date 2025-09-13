Kohout (SPD): Podpora rodin proti vládní drahotě – priorita SPD

Nárůst cen energií, potravin a dalších základních životních potřeb je přímým důsledkem vládních rozhodnutí. Namísto ochrany vlastních občanů se kabinet zaměřuje na prosazování zájmů Bruselu, cizích korporací a zelených ideologií.
Lidé ve všech regionech, a zejména v Ústeckém kraji, pociťují každodenně dopady této drahoty. Účty za elektřinu a plyn vzrostly na historická maxima, ceny potravin se drží vysoko a životní úroveň rodin klesá. Stát se stal nepřítelem vlastních občanů – místo aby pomáhal, vybírá stále více peněz prostřednictvím daní, poplatků a zdražených energií.
Drahotě nerozumí, protože ji sami nevnímají
Členové vládní koalice si žijí v jiné realitě. Mnozí z nich nikdy nemuseli počítat každou korunu, jak to dělají rodiny v regionech. Vysoké ceny energií či základních potravin se jich osobně nedotýkají. Proto vláda nepřichází s řešeními, která by občanům skutečně pomohla. Naopak – rozhodnutí kabinetu často přilévají olej do ohně.
Ing. Bc. Jaroslav Kohout
Společenské následky vládní politiky
Drahota nemá jen ekonomické, ale i hluboké sociální dopady. Lidé jsou čím dál nespokojenější, roste napětí a agrese ve společnosti. Rodiče nemají jistotu, že uživí své děti, a mladí lidé se bojí zakládat rodiny. Porodnost v České republice klesá, protože mnoho párů si v nejisté době netroufá mít více dětí. Tento vývoj ohrožuje budoucnost celé země.
Zatímco vláda přehlíží problémy občanů, SPD nabízí konkrétní řešení, která by podpořila české rodiny a stabilizovala životní podmínky.
SPD prosazuje skutečnou podporu rodin
Vyděsily vás ruské drony nad Polskem?
Anketa
Vyděsily vás ruské drony nad Polskem?
Hnutí SPD dlouhodobě zdůrazňuje, že rodina je základem národa a je třeba ji chránit. Proto prosazujeme:
- Zlevnění energií – návrat k národním zájmům v energetice, konec závislosti na drahém dovozu a spekulativních burzách.
- Snížení DPH na základní potraviny – aby si kvalitní potraviny mohly dovolit všechny rodiny, nejen ti nejbohatší.
- Přímou finanční podporu rodin s dětmi – spravedlivý systém daňových úlev a podpor, které rodinám skutečně pomohou.
- Bezpečnou budoucnost pro naše děti – odmítnutí migračních kvót, genderových experimentů a bruselských diktátů, které ohrožují tradiční rodinu.
Moje kandidatura za Ústecký kraj
Jako zastupitel města Klášterec nad Ohří a předseda místního klubu SPD vím, jak těžké je dnes zajistit rodině důstojný život. Denně se setkávám s lidmi, kteří mi říkají o svých problémech. Ať už jde o vysoké náklady na bydlení, složenky za energie nebo nejistotu z budoucnosti, všechny tyto starosti mají jednoho původce – špatnou politiku vlády Petra Fialy a jeho koaličních partnerů.
Proto jsem se rozhodl kandidovat do Poslanecké sněmovny za hnutí SPD na 7. místě kandidátky v Ústeckém kraji. Chci přinést hlas obyčejných lidí do celostátní politiky. Chci prosazovat opatření, která rodinám skutečně uleví, a zastavit devastaci životní úrovně našich občanů.
Výzva voličům
Blíží se chvíle, kdy budou mít občané možnost rozhodnout o budoucnosti této země. Každý hlas bude mít význam. Pokud sdílíte názor, že rodina má být na prvním místě, že naše děti mají mít bezpečnou a stabilní budoucnost a že stát má chránit své občany před drahotou a nespravedlností, pak prosím o vaši podporu.
Podpořte moje jméno zakroužkováním čísla 7 na kandidátce SPD v Ústeckém kraji. Společně můžeme změnit směr, kterým se Česká republika ubírá.
Ing. Bc. Jaroslav Kohout
zastupitel města Klášterec nad Ohří
předseda MK SPD Klášterec nad Ohří
místopředseda OK SPD Chomutov
kandidát SPD na 7. místě Ústecké kandidátky
Článek byl převzat z Profilu Ing. Bc. Jaroslav Kohout
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV