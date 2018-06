Stanjura (ODS): Výsledek daně z příjmů za rok 2017 se dozvíme až v červenci

Dobrý den, pane předsedo, kolegyně, kolegové.

Opravdu velmi krátce. Myslím si, že nemusíme opakovat argumenty, které zazněly v prvém a druhém čtení a taky na jednání rozpočtového výboru. Za chvíli bude tento poslanecký návrh zákona čelit návrhu na zamítnutí a myslím si, že je poctivé říct na mikrofon, kdo to hlasování rozhodne.

Máme tady devět poslaneckých klubů. Šest z těchto devíti poslaneckých klubů stojí na straně nejmenších podnikatelů a živnostníků. Jsou to ti, jejichž zástupci jsou podepsáni pod tímto poslaneckých návrhem zákona. Pak jsou tady dva poslanecké kluby, které stojí proti nejmenším podnikatelům a živnostníkům a to je klub KSČM a hnutí ANO 2011.

Když to převedeme do řeči čísel bez ohledu na to, že bych si dělal čárky, kdo byl omluven a kdo omluven nebyl, tak ta druhá skupina, to znamená hnutí ANO a KSČM, má 93 poslanců. Ta větší skupina, co se týče počtu klubů, má o jednoho poslance méně. Těchto šest klubů, které stojí na straně nejmenších podnikatelů a živnostníků, má 92 členů. A ten devátý klub, který to hlasování rozhodne, je klub sociálních demokratů. To je těch chybějících 15 hlasů do 200.

Takže to příští hlasování bude jednoduché. Buď se sociální demokraté přidají na stranu těch, kteří hájí oprávněné zájmy nejmenších podnikatelů a živnostníků, nebo se klub sociálních demokratů přidá ke komunistům a hnutí ANO a nebude hájit oprávněné zájmy drobných podnikatelů a živnostníků.

Takhle to je. Ten zákon je velmi jednoduchý, přehledný jasný. Pozměňovací návrh, který přednesl pan poslanec Ferjenčík, to ještě zpřesňuje, takže za nás říkám, že pokud ten návrh zákona nebude zamítnut, tak tento pozměňovací návrh podpoříme, protože vylučuje jakékoli interpretační pochybnosti o smyslu toho zákona. Smysl zákona je poměrně jednoduchý: EET nemusí mít ti, kteří nejsou plátci DPH. Pokud hlavním cílem, proklamovaným cílem obhájců EET je boj s daňovými úniky zejména v oblasti DPH - použil jsem slovo zejména, vím ten argument, že případně i daně z příjmů, ale stejně znám ten argument, že až v červenci se dozvíme, jaký byl výsledek daně z příjmů za rok 2017, což je pravda, to prostě nikdo nemůže zpochybnit, tak takhle jsou rozdány karty. Budeme rozhodovat o tom, zda chceme pomoci těm nejmenším podnikatelům a živnostníkům, to jsou ti, kteří neodejdou za daňovou výhodou či investiční pobídkou do jiné země, to jsou ti, kteří nedosáhnou na dotace, to jsou ti, kteří dnes a denně se musí potýkat s našimi rozhodnutími v parlamentu, kdy neustále vymýšlíme další a další překážky podnikání, regulace, předpisy a podobně. Tento návrh jim tu situaci o něco ulehčuje, není to nic revolučního, dramatického. Dopad na státní rozpočet, a myslím, že to je ve shodě, pokud přijmeme číslo Ministerstva financí, je 1 mld. korun českých. Myslím, že je to o něco méně, ale není žádný důvod, abychom se o tom přeli - 1 mld. korun českých. Všichni si vzpomeňte buď na schválený rozpočet na rok 2018 nebo na návrh rozpočtu na rok 2019, který už je na světě a který najdete v eKLEPU, a podívejte se, jak malá částka to je do celkových příjmů či celkových výdajů státního rozpočtu ať už v letošním, v příštím nebo v následujících letech.

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



