Šťastný (PRO): Celou dobu říkám, že nákup F-35 je úlet, nesmysl a past

Tak jsme to zase dokázali!

Celou dobu říkám, že nákup F-35 je úlet, nesmysl a past, ale kdo by poslouchal? Vždyť přece „jsme součástí Západu“ a musíme „držet krok s technologiemi“, i kdyby nás to mělo zruinovat. A teď?

Dokonce i provládní Forum 24 píše, že nákup F-35 je problém a že závislost na USA představuje pro Evropu určité riziko – což je samozřejmě šok, protože o tomhle se přece nikdy nesmělo pochybovat!

Ale nebojte, všechno je v nejlepších rukou. Německo mezitím zvažuje, že by F-35 nekupovalo, protože i jejich vládní poradci už pochopili, že tahle hračka je sice pěkná, ale také děsně drahá, nespolehlivá a hlavně – plně pod americkou kontrolou. My se ale nikdy nepoučíme. My to koupíme, zaplatíme, budeme vděčně čekat na schválené aktualizace softwaru a když jednoho dne někdo v Bílém domě zmáčkne tlačítko, můžeme si s F-35 tak akorát vystřihnout papírové modely.

A nejlepší na tom je, že tahle „drahá chyba“ (jak tomu říká německý expert Moritz Schularick) bude stát stovky miliard, což jsou přesně ty peníze, které údajně nemáme na důchody, školy, nemocnice nebo cokoli jiného. Ale co už, hlavně že budeme mít „nejmodernější letouny“, které možná ani nebudeme moci plně ovládat.

Gratuluji naší vládě k dalšímu mistrovskému tahu!