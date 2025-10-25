Štefec (Stačilo!): Kdo se dívá do budoucnosti a kdo žije minulostí?

27.10.2025

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k rozdílu v pohledu Evropy a Číny na budoucnost automobilů

Štefec (Stačilo!): Kdo se dívá do budoucnosti a kdo žije minulostí?
Foto: Hans Štembera
Popisek: Jaroslav Štefec

Shodou okolností jsem narazil na dva články o perspektivách automobilového průmyslu. Jeden se týkal automobilek evropských, druhý čínských. Tyto dva pohledy na budoucnost automobilismu jako fenoménu naší doby se lišily tak neskutečně, že pokusit se je popsat podrobně by byla opravdu fuška. Postřehl jsem ale jeden detail, který rozdíl pohledu Evropy a Číny na budoucnost automobů reflektuje naprosto dokonale.

Evropské automobilky díky "green dealu", vysokým cenám energií, problémům s dostupností kvalifikovaných pracovníků a nedostatku výrobních materiálů, od ocelí přes plasty až po čipy pro palubní počítače, začínají mít obrovské problémy s výrobou a odbytem vozidel. Zvažují proto převedení výroby vozidel mimo EU a "doma" se chystají transformovat část původně automobilních divizí na daleko lukrativnější výrobu zbraní.

Čínské automobilky, jejichž přímo raketový start na světové trhy jsem nemohl nezaznamenat, naproti tomu nemají problémy ani se sháněním vysoce kvalifikovaných inženýrů a techniků ani s energiemi, výrobními materiály, výrobou a prodejem. A stejně jako Evropané i oni převádějí část svých původně automobilních divizí na jinou výrobu. Ovšem poněkud odlišného charakteru.

Zbrusu nové letecké divize čínských automobilek se totiž masově vrhly na velmi specifický obor, vývoj a implementaci všemožných typů dopravních dronů. Jak osobních, určených pro dopravu lidí, tak nákladních. Elektrických i se spalovacími motory. A také rozvíjejí systémy řízení provozu ve 3D prostoru, zajišťující jejich bezchybný a bezpečný provoz.

Takže jak to je? Kdo se dívá do budoucnosti a kdo žije minulostí, na to si laskavý čtenář určitě odpoví sám. A když už jsem se zmínil o těch zbraních ... Podle vojenských klasiků války obvykle vyhrává ten, kdo se dokáže připravit na ty budoucí, ne ten, kdo neustále vzývá ducha těch minulých. Tohle by měli mít na mysli budoucí premiér české vlády, jeho ministr obrany, a hlavně nový náčelník generálního štábu.

