Štefec (Trikolora): Jak je možné, že tenhle člověk je stále ještě členem vlády?

Může mi, prosím, někdo logicky vysvětlit, co dělal místopředseda vlády ČR a ministr vnitra Vít Rakušan na demonstraci proti demokraticky zvolené vládě Slovenské Republiky v Bratislavě?! Co na to říká pseudoministr zahraničí Lipavský? Jak na to zareaguje premiér Fiala?
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Anketa
Dovede si vůbec některé z posledně jmenovaných pimprlat české tzv. "politické scény" představit, jak obrovský mezinárodní průšvih to představuje? Jak je možné, že i po tomhle bezprecedentním činu tenhle člověk, jehož spojení s lidmi blízkými organizovanému zločinu, za nimiž zůstalo nejméně pět zavražděných, což bylo dokonce zveřejněno v médiích, je stále ještě členem vlády?
Účast tohoto směšného klauna na protivládní akci politických zoufalců v hlavním městě Slovenska nelze hodnotit jinak, než jako pokus české vlády o přímý zásah do vnitřních záležitostí cizího státu, který je z hlediska mezinárodního práva plně srovnatelný s kauzou údajně Ruskem vypuštěných dronů, pohybujících se ve vzdušném prostoru Polska. A český mainstream to přechází buď pouhým konstatováním, nebo ho za účast dokonce chválí.
Dovedete si představit, co by to pro ČR znamenalo, kdyby se tenhle bezpáteřní a prolhaný divnočlověk stal premiérem ČR, jak po tom volají někteří "lepšolidé"?! Naštěstí už jen pár dnů a můžeme jemu i celé fialové vládě podivných existencí říci důrazné STAČILO!
autor: PV