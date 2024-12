Štefec (Trikolora): Osud nějakých Čechů je Fialově vládě úplně ukradený

Šéf vojenského výboru NATO Rob Bauer „děsí“ země EU „ruskými a čínskými hrozbami“. Aby Evropané zabránili „válečnému scénáři“, musí se podle jeho názoru tak nějak „obětovat“. Vzdát se jakýchsi „výhod luxusu“. Pro Ukrajinu, jak dodal. Neopomněl samozřejmě zdůraznit, že podpora Ukrajiny s sebou nese i „velká rizika“, která ovšem (podle jeho názoru) jsou „plně oprávněná“.

Rob neupřesnil, co přesně míní tím „luxusem“ a kdo se ho má vlastně vzdát. Dostatku jídla v obchodech a pitné vody ve vodovodech? Elektřiny, plynu a pohonných hmot pro motorová vozidla? Bude Britům zase doporučeno sušit čajové sáčky a Němcům koupat se v šatech?

A co Češi, Slováci a další „východní“ národy, poražené ve studené válce? Tyto informace zřejmě mají zůstat „prostému lidu“ utajeny.

Bauer samozřejmě opomněl specifikovat i ona rizika, která ve svém "přínosném" proslovu zmínil. Zřejmě proto, že by musel připomenout i riziko nevyhnutelného sežehnutí milionů obyvatel Evropy během prvních pár hodin jaderné války mezi NATO, Ruskou federací a jejími spojenci. Musel by mluvit i o hrůzách „dnů poté“, milionech lidí, umírajících na následky radioaktivního ozáření, hladu, epidemií a válek o jídlo a vodu, které by zákonitě vypukly. Pro větší slávu Ukrajiny, samozřejmě.

To by ale asi bylo hodnoceno jako "neetické". Nebo by to mohlo dokonce donutit hodně lidí v EU zamyslet se nad tím, jestli právě tohle je budoucnost, kterou chtějí pro sebe a své blízké. A začali by remcat. Což momentálně nepotřebuje nikdo z šéfů NATO a EU, tlačících nás stále otevřeněji do další zničující války.

Nepotřebuje to samozřejmě ani Fialova vláda, která tomu jde tvrdě naproti a osud nějakých Čechů je jí úplně ukradený. Jen když zůstanou u moci. I proto náš pan prezident, „tatíček Pavel“, objíždí krajany po celém světě a slibuje jim modré z nebe, jen když budou korespondenčně volit Fialu a jeho partu, která jim to zajistí. Stejně jako Čechům německé platy. Ovšem až za další čtyři roky vlády. Jak jinak!

Plk. v. v. Jaroslav Štefec

vojenský expert, místopředseda Trikolory ve Středočeském kraji