Štefec (Trikolora): Zdá se, že vláda připravuje něco jako vojenský převrat pro případ ztráty moci

Zdá se, že současná vláda stále otevřeněji připravuje jí vlastním, podivným, ulepeným a upoceným způsobem něco jako preventivní vojenský převrat pro případ hrozící ztráty moci. Úhelnými kameny těchto příprav jsou mj. kvalitativní změna myšlení mladých lidí změnou systému vzdělávání, likvidace tradiční rodiny, nahrazení reálného života virtuální realitou Netflixu, YouTube a sociálních sítí, nebo atomizací společnosti na okolní svět a jeho hrozby nevnímající mikroskupiny, identifikované vzájemnou mobilní komunikací na Tik-Toku, WhatsAppu a dalších sdílených kanálech. A také stále zřetelnější zapojování vojenské a zpravodajské generality do politického a sociálního dění.

Jako příklad mohu uvést podivné politické projevy pronášejícího náčelníka generálního štábu Řehku, vládního koordinátora strategické komunikace, bývalého nejvyššího vojenského policajta plukovníka Foltýna, veřejně označujícího názorové oponenty vlády za svině, školní osnovy lustrujícího hrdého nositele medaile americké špionážní agentury CIA a novopečeného generála BIS Koudelku, a dokonce i samotného nejvyššího velitele české branné (ne)moci, syntetickou reinkarnaci TGM, nomenklaturního kádra předlistopadové KSČ, aktuálně si na prezidenta ČR hrajícího generála Petra Pavla.

V této souvislosti se mi vybavuje původně ne zcela vážně míněný text, který jsem pod názvem „Jak připravit státní převrat, aneb návod pro pučisty – amatéry“ s dovětkem „Sci-fi, nemající nic společného se žijícími osobami ani existujícími státy“, poprvé publikoval už před více než osmi lety. Zájemci se s jeho plným zněním mohou seznámit například ZDE.

Přiznám se, že při jeho psaní jsem byl částečně inspirován něčím, co bylo vytvořeno ve 40. letech minulého století pod názvem „Operace Gladio“ a co se léty vyvinulo v obludné hybridní všezahrnující monstrum. Skutečně jsem netušil, že to, co před pouhými pár lety vypadalo jen jako (řečeno slovy Terry Pratchetta) „lehké fantastično“, se během relativně velmi krátké doby posune do nesmírně tvrdé reality našeho života. Pro objasnění si zde dovolím citovat pár vybraných pasáží původního textu:

O armádě: Vezmi jednu středně velkou armádu a pod záminkou „profesionalizace“ ji zbav civilního sajrajtu, který v ní nemá stejně co dělat. Počkej pár let, než civilové, kteří prošli vojenským výcvikem a umějí zacházet se zbraněmi, vymřou, nebo budou moc staří na to, aby byli schopni plnohodnotně bojovat. Zajisti, aby postupně přišli o vše, co by mohli použít k odporu proti ozbrojeným silám k obraně sebe, svých rodin, svého majetku a své svobody. Zákony počínaje, a zbraněmi, i těmi nejjednoduššími konče.

O generalitě: „Vytvoř skupinu ambiciózních, snadno ovladatelných, nepříliš inteligentních generálů a plukovníků, a zajisti jim podmínky pro jejich seberealizaci; pošli je na stáže do ciziny, do zahraničních škol, izoluj je od zbytku armády a dej jim pocit výjimečnosti a beztrestnosti za sebevětší blbosti, kterých se mohou dopustit.

O politicích: Dlouhodobě vybírej do vedoucích pozic politických stran snadno korumpovatelné nebo ovlivnitelné politiky, pokud možno s temnou minulostí (byť uměle vytvořenou), dostatečně hloupé na to, aby byli ochotni za cenu osobního prospěchu aktivně působit proti zájmům vlastní země a spoluobčanů, kteří je svými hlasy vynesli na jejich dobře placené pozice.

O médiích: Ovládni veškerá média v zemi. Pod záminkou boje proti „nesprávným názorům“ postupně omezuj možnost jakékoliv diskuse a odporu proti zájmům těch skupin a sil, které vše dříve popsané financují. Zajisti, aby mládež naprosto ztratila zájem o politiku a byla ochotná za pár korun kdykoliv vytáhnout do ulic s libovolnou vlajkou a pod libovolným heslem, které dostane od organizátorů.

O metodice: Pokud věci půjdou jinak než si představuješ ty, nebo lidé, kteří to vše platí, použij to rázně a bez zbytečného prodlení. Pamatuj, že už po prvních pár stovkách mrtvých není cesty zpátky. Buď krutý, nemilosrdný a důsledný. Měj připravený důkladný plán a stále aktualizované seznamy "objektů". Na nikoho nezapomeň.

Třešnička na dortu: Vyber si vhodného pitomce, postradatelného generála, kterého nech udělat nejšpinavější a nejkrvavější práci. Po skončení akce a vyhlášení vojenské chunty ho zatkni, nech ho odsoudit „za excesy“ a popravit. Národu ukážeš, kdo za to může, a ty sám jsi z obliga.

Zdá se, že všechny nezbytné faktory úspěchu „preventivního puče“ jsou již v ČR k dispozici. Všehoschopné speciální vojenské síly, obdivující USA a oddané NATO, vhodní generálové na vhodných místech, snadno ovladatelná a úplatná politická „věrchuška“, média … raději ani nezmiňovat. A metodika použití tohoto mixu? Ta je zvládnutá už od konce 30. let minulého století.

Třešničku na dortu si současná vláda již také našla. Je jí již zmíněný koordinátor strategické komunikace Foltýn, jehož rétorika se nijak neliší od rétoriky protagonistů těch nejpokleslejších a nejzločinnějších totalitních režimů minulosti. Tato volba na jedné straně dokresluje ubohost současné české politické scény, tvořené podivnými tvory Novotným, Vystrčilem, Pekarovou, nebo Bartošem, a na straně druhé jasně ukazuje nepřehlédnutelné riziko tvrdého probuzení ze snů o demokracii a svobodě, v něž jsme doufali po roce 1989.

Pokud se česká tzv. „vláda“ tvrdě nevymezí vůči slovům tohoto primitiva, kterému dala moc nejvyššího cenzora v zemi, že lidi, nesouhlasící s „oficiálně povolenými“ názory, je třeba izolovat příkopem a karanténou, tak nezbývá, než vyzvat širokou veřejnost, aby ji za použití všech myslitelných prostředků odstranila dřív, než bude pozdě. Od příkopu a karantény k ostnatým drátům a koncentračním táborům totiž může být jen opravdu malý krůček. Historie, zejména ta relativně nedávná, nám nabízí nepřeberné množství příkladů.

Plk. v. v. Ing. Jaroslav Štefec, CSc.

vojenský expert Trikolory

