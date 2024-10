Štefek (KSČM): Kolik stojí věrnost většiny?

Na ustavujícím zastupitelstvu Středočeského kraje si vládnoucí koalice STAN a SPOLU prosadila těsnou většinou jednoho hlasu (tedy 33 hlasy) veřejnou volbu, v ní svou hejtmanku a její tým. Musela povolat své zastupitele z dovolených, mít stoprocentní účast, aby to dokázala.Nakonec smetla i všechny námitky opozice, která chtěla, aby vládnoucí koalice respektovala výsledky voleb a tedy souhlasila s poměrným zastoupením klubů ve výborech a komisích. Při ustavených 10 výborech o 15 členech by to vycházelo (kromě opačného poměru v kontrolním výboru) na 8 zastupitelů pro koalici a 7 pro opozici. Přes deklarovanou ochotu k jednání však nakonec silou prosadila obsazení finančního výboru deseti svými členy – pro opozici tedy zůstalo zatím nevyužitých 5 míst. Koalice smetla i návrh Stačilo! na konání Zastupitelstva nejen v prosinci, ale i v listopadu – kde by mělo dojít k plnému ustavení výborů tak, aby pak mohly v nich být projednány zásadní dokumenty kraje včetně rozpočtu pro jednání prosincové.Koalice tak ukázala své zuby. Ale za jakou cenu? Z 33 zastupitelů koalice jich místo v Radě (9 uvolněných a 2 neuvolněné) a královsky placené uvolněné místo předsedů výborů a komisí dostalo 18, tedy více než polovina… Je to cena za věrnost a vydrží 4 roky?

Ing. Zdeněk Štefek KSČM

zastupitel Středočeského kraje za Stačilo!

