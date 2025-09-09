Štefek (KSČM): Koalice odmítla podpořit síť lékařských ordinací i slevy na zdražující se jízdné

10.09.2025 7:04 | Komentář

8. září 2025 zasedalo 6. Zastupitelstvo Středočeského kraje. Vládnoucí koalice SPOLU a STAN svou většinou jednoho hlasu nemilosrdně smetli všechny opoziční návrhy.

Foto: KSČM
Popisek: Zdeněk Štefek, KSČM

Až milion lidí nemá praktického lékaře (5%), chybí i ordinace dětských lékařů, zubaři, gynekologové a další specializace. Mnoho současných lékařů navíc odchází do penze a náhrada není. Situace se týká i Středočeského kraje, kde kromě stárnoucí populace zároveň přibývá obyvatel. Pověstný sud s prachem jsme chtěli začít řešit zřízením dotačního titulu „Podpora primární péče“. Inspirovali jsme se praktickými příklady z Jihočeského, Karlovarského, Ústeckého, Plzeňského, Moravskoslezského i Pardubického kraje.  Marně – koalice odmítla i vlastní bod zařadit do programu, podle nich asi zdravotnictví funguje…

Chtěli jsme se zabývat i v červnu schváleným zdražením veřejné dopravy až o 30% (od ledna 2026). Taktéž marně – návrh na zařazení bodu o revokaci zdražení do programu jednání také neprošel. V jiném bodě jsme navrhli poskytnout jízdné zdarma (a podpořili návrh poskytnout jim 25% slevu) alespoň žákům, studentům a seniorům nad 65 let – a byli jsme přehlasováni. Další náš návrh směřoval k ocenění dobrovolných dárců krve – držitelé Janského plakety od zlaté úrovně výše by měli rovněž nárok na bezplatnou dopravu - obdobně to funguje v hlavním městě. Marně.

Koalice si rovněž prosadila svou verzi jednacího řádu, který umožňuje i distanční přítomnost zastupitelů. Zásadní výhrady opozice akceptovány nebyly… Asi se koalice bojí o svou většinu jednoho hlasu…

Ing. Zdeněk Štefek

  • KSČM
  • zastupitel Středočeského kraje za Stačilo!
  • krajský zastupitel
Článek byl převzat z Profilu Ing. Zdeněk Štefek

