Štěpánek (STAN): Jednotný trh je potřeba více zprůchodnit

Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové.
Výbor pro záležitosti Evropské unie se na své 14. schůzi dne 10. září zabýval tímto tiskem. Předtím ještě si vyžádal stanovisko od výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, který se vlastně také zabýval tímto tiskem. Přijal doporučení, kterého jsme se svým způsobem vlastně v evropském výboru drželi a prakticky jsme ho beze změn převzali. Takže velké poděkování paní zpravodajce za dobře odvedenou práci.
Přestože se jedná o sdělení, tak jsme se rozhodli přijmout usnesení, které bude akcentovat, řekl bych, to nejdůležitější, co toto sdělení přináší. Řekl bych, že jednotný trh je největším bonusem toho, proč být členem Evropské unie, spolu možná s tím schengenským prostorem, který umožňuje volný pohyb zboží a právě ten jednotný trh.
Proto každá překážka, která v tom našem jednotném trhu je, je potřeba odstranit a ten jednotný trh více zprůchodnit. Doporučujeme v tom našem doporučení, vyjádření Senátu, vládě, aby prosazovala využití už existující infrastruktury k digitalizaci, protože sítě nebo operátoři, kteří již dneska existují, svým způsobem jsou pro ty podnikatele a pro ten trh nejdostupnější, tak než vymýšlet něco nového, proto prosazujeme nebo chceme prosazovat už existující infrastrukturu. Je to levnější, je to rychlejší.
Dále, co jsme probírali už v jiném tisku, je vznik jednotné metodiky EU pro podporu malých a středních podniků, včetně start-upů. Tady ta nevyrovnanost, si myslím, že může být ke škodě nejen u nás. Je potřeba vycházet z tzv. příkladů dobré praxe. Mohu jmenovat Estonsko, Dánsko, Francii, Litvu či Portugalsko. Tady máme, řekl bych, dobrý příklad toho, jak pomáhat start-upům a malým podnikům, především se zjednodušením administrativy.
Stejně tak je potřeba více chránit náš trh před nebezpečným dovozem ze třetích zemí, kde nejsou, řekněme, pravidla hospodářské hry nastavena tak férově jako u nás. Stejně tak je potřeba dávat větší pozor na vstup nebo postupy těch celních databází, především před nebezpečnými výrobky.
Poslední oblast, kterou akcentujeme, je hospodářství odpadové, opět jednotné hospodářské značení výrobců a harmonizace recyklačního značení. Tady bych ještě podotkl, že by bylo vhodné, i když to není předmětem tohoto sdělení, více se zabývat recyklací draze a dobře vytříděných obalů, tak to bych řekl, že tady máme velké nedostatky. Ale tady jde především o to značení, aby bylo jednotné, protože to pak usnadňuje i tu práci těch sběrných firem.
To jsou, řekněme, čtyři akcenty, které vypichujeme z tohoto sdělení. Ještě jednou děkuji paní zpravodajce za dobře odvedenou práci.
autor: PV