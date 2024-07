Štěpánek (Trikolora): Bílá nemoc Evropské unie

Jak se dá ukončit válka? V zásadě pouze dvěma způsoby. Buď jedna strana zvítězí a ta druhá se bezpodmínečně vzdá, nebo se v určitém okamžiku zastaví boje a u jednacího stolu se hledá nějaké kompromisní řešení. Taková jednání obvykle zprostředkovává nějaká třetí strana.

Maďarský premiér Viktor Orbán se vypravil nejprve do Kyjeva, kde jednal s ukrajinským prezidentem Vladimirem Zelenským, a pak do Moskvy, kde vedl rozhovor s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. V Kyjevě i v Moskvě zjišťoval, za jakých podmínek by bylo možné ukončit ukrajinské válečné šílenství. Chtělo by se říct: klasická mírová mise. A reakce unijních i našich politiků?

„Viktor Orbán v Moskvě nezastupuje naše zájmy ani zájmy EU. Nemá ani žádný mandát vyjednávat naším jménem. Česká pozice je jasná: Putin je agresor, my stojíme na straně Ukrajiny,“ napsal Fiala na síti X. Jak to zařídit, aby Ukrajina zvítězila, Fiala neví. Ukrajinské mrhání lidskými životy ho ale evidentně netrápí.

A co vzkazuje šéf unijní diplomacie Josep Borrell? „Postoje Rady EU k ruské válce proti Ukrajině vylučují oficiální kontakty mezi EU a prezidentem Putinem. Premiér Orbán nedostal k návštěvě Moskvy žádný mandát od Rady EU.“ Tumáš, čerte, kropáč! Co na tom, že ruská armáda postupuje, s Putinem se nebavíme. Do ukrajinské černé díry musíme nasypat ještě více peněz a do smrtícího kafemlejnku lifrovat ještě více zbraní.

Byl jsem ještě kluk, když jsme se školou byli v královéhradeckém Divadle Vítězného února, dnes divadle Klicperově, na inscenaci Čapkova dramatu Bílá nemoc. Karel Čapek tohle protiválečné memento napsal v roce 1937 jako varování před nástupem německého nacismu. V témže roce natočil Hugo Haas také filmovou verzi, ve které si sám zahrál titulní roli doktora Galéna a roli diktátorského maršála svěřil Zdeňkovi Štěpánkovi.

Přesně tenhle dávný, více než půl století starý divadelní zážitek mi vytanul na mysli, když slyším reakce unijních politiků na Orbánovu mírovou iniciativu. A s ním i obava. Doktor Galén, usilující o mír, je totiž v samotném závěru Čapkova humanistického dramatu ušlapán davem válkychtivých fanatiků.

Už je to deset let, co se na Ukrajině v režii Spojených států amerických a za podpory Evropské unie uskutečnil státní převrat, nazývaný Majdan. Každý si může sám odpovědět na otázku, zdali je na tom Ukrajina nyní, po deseti letech, lépe, nebo hůře, zdali se Ukrajincům žije snadněji, nebo obtížněji, zdali ukrajinské hospodářství ve spojenectví s USA a EU vzkvétá, nebo se hroutí.

Můžeme také popřemýšlet, proč onen ozbrojený konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou vznikl. Zdali proto, že Vladimir Putin 24. února 2022 ve čtyři hodiny ráno vykouknul z okna Kremlu a řekl si, dneska by to šlo, nebo zdali ty tisíce a tisíce mrtvých a ta šílená válka, jež hrozí přerůst do mnohem širšího válečného běsnění, nejsou důsledkem právě všech těch předchozích dějů, na jejichž začátku byl Majdan. A klidně můžeme jít ještě hlouběji do historie, třeba až k podpisu smlouvy o sjednocení Německa a nedodrženým západním slibům, které tehdy padly.

Úspěšnost jakékoli akce se měří jejím výsledkem. A co je výsledkem politiky západních krysařů vábících Ukrajinu do EU a NATO? Nesmyslná bratrovražedná válka, rozvrácená země, zničené hospodářství a infrastruktura, zdecimovaná hřivna, oživený ukronacismus, statisíce mrtvých, miliony na útěku, vylidněná a rozprodaná Ukrajina, nenávratně ztracený Krym, ruská armáda na Dněpru, nesmyslné obchodní sankce, roztočená inflace, obnovená studená válka, paradoxně posílený Putin, přimknutí Číny k Rusku, dedolarizace, rostoucí vliv zemí BRICS, zaostávání EU…

Myslíte, že za těchto okolností zdecimovaná, rozkradená a na dlouhá léta dopředu zadlužená Ukrajina porazí Rusko na bojišti? To by byla ta první v úvodu zmiňovaná varianta. Nebo je daleko realističtější a pro samotnou Ukrajinu výhodnější varianta druhá, tedy příměří a hledání diplomatického východiska?

A do toho všeho přichází osamělý Viktor Orbán, nikoli nepodobný doktoru Galénovi, se svojí mírovou misí. Jaký bude jeho další osud? Doletí do dvacátých let 21. století Čapkovo dávné protiválečné memento a zvítězí zdravý rozum, nebo bude Orbán ušlapán davem válkychtivých fanatických unijních Borrellů a Fialů?