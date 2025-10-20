Štěpánek (Trikolora): Hele, vy šašci, mám pro vás radu

Tak si to shrňme. Lepševici protestují proti Babišovi v čele vlády, proti Okamurovi v čele sněmovny a proti Turkovi v čele čehokoli. Lepševici z kultury navíc ještě protestují proti Klempířovi na kultuře a klimatičtí lepševici proti Macinkovi na životním prostředí. Snad jsem na nic nezapomněl.
Edit: Pro jistotu doplňuji. Připraví se Ševčík, Zahradil, Majerová, Šichtařová, Vondráček, Rajchl, Foldyna a další...
Hele, vy šašci, mám pro vás radu. Když tyhle politiky nechcete, příště vyhrajte volby. Pak bude po vašem. Takhle jednoduché to je. Jo, a ještě něco. Až vyhrajete vy, my protestovat nebudeme. Víte proč? Protože my jsme na rozdíl od vás demokraté. To jen vy máte demokracie plnou hubu, ale vyznáváte ji jenom, když je po vašem.
Jste trapní. Jste směšní. Jste hloupí.
Mgr. Petr Štěpánek
autor: PV