Zwyrtek Hamplová: Tohle přece nemůže být pravda

Špatný sen…. Nic jiného to totiž není… Evropská unie chce zajistit pod taktovkou Ursuly von der Leyen “silnou a pulzující“ evropskou demokracii (!).
Brusel to chce hlídat velkými pokutami pro neposlušné země (!). Připravují se pro to nové orgány s honosnými názvy - Evropské středisko pro odolnost demokracie (!) a Evropský štít pro demokracii (!). Také se plánuje Evropské středisko pro sledování digitálních médií (!)… Bude na to všechno prý vyčleněn tučný finanční obnos (!).
Řekněte mi, že spím, protože tohle přece nemůže být pravda…
(vice v článku Petra Žantovského ZDE)
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.