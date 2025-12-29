Zwyrtek Hamplová: Tohle přece nemůže být pravda

29.12.2025 11:17 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k přípravě nových orgánů Evropské unie

Zwyrtek Hamplová: Tohle přece nemůže být pravda
Foto: Jana Zwyrtek Hamplová
Popisek: Jana Zwyrtek Hamplová

Špatný sen…. Nic jiného to totiž není… Evropská unie chce zajistit pod taktovkou Ursuly von der Leyen “silnou a pulzující“ evropskou demokracii (!).

Brusel to chce hlídat velkými pokutami pro neposlušné země (!). Připravují se pro to nové orgány s honosnými názvy - Evropské středisko pro odolnost demokracie (!) a Evropský štít pro demokracii (!). Také se plánuje Evropské středisko pro sledování digitálních médií (!)… Bude na to všechno prý vyčleněn tučný finanční obnos (!).

Řekněte mi, že spím, protože tohle přece nemůže být pravda…

(vice v článku Petra Žantovského ZDE)

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

  • NEZ
  • senátorka
Zdroje:

