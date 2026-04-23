Štěpánek (Trikolora): Propagandistické špinavce je třeba bojkotovat

Článek byl převzat z Profilu Mgr. Petr Štěpánek - Propagandistické špinavce je třeba bojkotovat
Vytipují si a označí skupinu nepřátel, vytvoří jejich seznam a předhodí je veřejnosti. K veřejnému lynči. Vždy se najde dostatek hlupáků, kteří na to naskočí a jako stádo nemyslících primitivů zahrnou hlavy předhozených „nepřátel“ svým hněvem. Mívá to pak pokračování v kriminalizaci dotyčných a v extrémních případech taková politika končí i na popravišti. Historie je podobných tragédií plná.
Přesně takhle nyní postupovala propagandistka Karolina Brodníčková, když na serveru Novinky.cz publikovala svůj článek nazvaný „Vládní poslanci ochotně poskytují rozhovory podezřelému serveru. Pomáhají ruské propagandě, varuje BIS“.
Ještě předtím obeslala některé z dotčených dotazem tohoto znění: „Všimla jsem si, že poměrně často poskytujete rozhovory webu 42tcen (neCt24), který je podle BIS pokračovatelem zakázaného Sputniku. Mohu požádat o vyjádřeni, proč? Jak Vás toto medium kontaktuje? A co říkáte na kritiku, že tím nahráváte ruské propagandě?”
Mgr. Petr Štěpánek
Poslankyně a předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová jí odpověděla takto: "Já novináře nekádruji. Kdo se ptá, tomu odpovídám. Ještě nikdy se nestalo, že by redakce webu 42tcen s mými odpověďmi jakkoli manipulovala, což se rozhodně nedá říct o některých novinářích z redakcí českého hlavního mediálního proudu. Tvrzení, že svými odpověďmi na seriózní otázky někomu nahrávám, je hloupá propaganda. Nemám zapotřebí komukoli na cokoli nahrávat. Pouze svobodně říkám své názory. Každému, kdo se ptá, odpovídám stejně."
Jestli on ten problém není v tom, že propagandisty typu Brodníčkové skutečné názory Majerové a spol. vůbec nezajímají, leč o to větší mají potřebu takové politiky za každou cenu atakovat. A pro pořádek ještě dodávám, že zaštiťovat se provařeným Michalem Koudelkou a jeho zprofanovanou BIS je směšné. Miloš Zeman moc dobře věděl, proč nikdy nekývnul na Koudelkovo povýšení do generálské hodnosti. A šafářování této problematické figury v čele české tajné služby zaplaťpánbůh brzy skončí.
Majerová nebyla jediná, kdo se vůči této lidské, novinářské a politické prasárně – promiňte, ale jinak se to nazvat nedá –, ohradil. Ty reakce se dají shrnout takto: Lukačevičovy Novinky (Právo, Seznam Zprávy) tím, že publikují seznamy novodobých "ztroskotanců a samozvanců", už klesly na úroveň někdejšího Rudého práva.
Obdobně jako Brodníčková postupovali nedávno také propagandisté České televize Ondřej Golis a Jana Neumannová, když stejným způsobem v Reportérech ČT atakovali náměstka ministra spravedlnosti Zdeňka Koudelku. (V Deníku TO už jsem o tom psal v článku Šokující vysílání ČT: Tohle by si nedovolila ani televize za komunismu.)
Je na každém z nás, aby se rozhodl, v jaké zemi chce žít. Zda v zemi, kde se novináři, ať už jsou odkudkoli, svobodně ptají a politici svobodně odpovídají, nebo v zemi, kde zpovykaní politici, zpovykaní propagandisté a zpovykaná totalitní média vytvářejí seznamy nepohodlných osob, a to jen proto, aby je vystavili lynči stejně zpovykaných, nemyslících hlupáků.
Pokud zvítězí druhá varianta, nemůže to tu dopadnout dobře. Jestli Lukačovičova média a veřejnoprávní Česká televize hodlají nadále pokračovat v podobné praxi, nezbývá než atakovaným politikům doporučit, aby je prostě bojkotovali. Od špinavců se lze pouze ušpinit.
