Štěpánek (Trikolora): Stručné pojednání o politických magorech

Nikdo normální totiž nemůže volit magory, kterým se jejich celý argumentační svět zcvrknul do strašení Ruskem. Ať se předvolební televizní debaty točí okolo čehokoli, vládní magoři vždy skončí u Ruska. A zdárně jim u toho asistují média hlavního proudu v čele s Českou televizí.
Přijde Rus! Přijedou znovu tanky! Přijde Putin! Tomuhle máme věřit? A propos, a co nám ten Putin udělá? To si za trest budeme muset znovu kupovat levný ruský plyn? Nebo jak si to ti vládní magoři představují, když 7 dní v týdnu a 24 hodin denně Putinem straší? Omlouvám se, ale strašení ruskými tanky je tak nekonečně velká pitomost, že nikdo jiný než naprostý magor tomu nemůže uvěřit. Přesto to Fiala a spol. dělají. Proč? Protože jim nic jiného nezbylo.
Výsledky jejich čtyřletého vládnutí jsou tak katastrofální, že jim nezbývá nic jiného než naskočit na to, co jim poradili jejich všehoschopní marketéři. Nejlepším volebním artiklem jsou dvě věci: naděje, nebo strach. Žádnou naději ale pětikoalice, kterou si lidé zcela správně překřtili na pětidemolici, nenabízí a po čtyřech utrápených letech svého vládnutí ani nabízet nemůže, takže už zbývá pouze ten strach. A tak to strašení vytáčejí do nejvyšších otáček. Nejsou v tom sami.
Pokud moderátorka ČT Marcela Augustová klade hostům předvolební debaty hanebnou podpásovou otázku, zda Rusko považují za zlo, je to tak daleko za hranou všeho akceptovatelného, že jedinou správnou reakcí by mělo být okamžitě ten zakletý zámek na Kavčích horách zavřít. Má snad tím zlem být Puškin? Nebo snad Tolstoj a Dostojevskij? Nebo Vysockij a Okudžava? Nebo Šostakovič? Nebo Gagarin? Nebo ruští hokejisté a tenistky? Nebo ty miliony pohostinných lidí, kteří v Rusku žijí?
Vytáčet negativní emoce do takových výšin je zločin. A je to zločin dvojnásobný, pokud se jej dopouští veřejnoprávní televize, která by z podstaty svého založení měla být zcela neutrální. Česká televize taková není. Přesně tohle je ta zločinná předsudečná nenávist. Namísto inteligentní nepředpojaté debaty o tom, co všechno bylo a je příčinou ukrajinské války, servíruje Česká televize hanebnou emocionální zkratku. Co z toho plyne? Taková televize nemá nárok na další existenci, neboť je to právě ona, kdo zlu slouží. Ano, právě TOHLE je ZLO! Takže proč bychom si měli něco takového povinně platit? To nedává smysl.
Ale zpátky k meritu věci. Že na tancích přijede Rus, je nesmysl politický, nesmysl ekonomický i nesmysl vojenský. Pokud kdokoli něco takového vážně vykřikuje, je magor. Něco takového by se mohlo stát jedině tehdy, pokud naši a evropští magoři sami další světovou válku vyprovokují. V tom případě to ale jsou magoři na druhou.
Znovu se omlouvám, ale kdo vládnímu strašení Ruskem věří a dokonce půjde takové magory znovu volit, je sám také magor. Amen!
Mgr. Petr Štěpánek
Článek byl převzat z Profilu Mgr. Petr Štěpánek
autor: PV