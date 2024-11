Štěpánek (Trikolora): Trumpův dějinný paradox

Novináři a analytici se po Trumpově volebním triumfu předhánějí v tvrzení, jak je jeho vítězství nečekané. Donald Trump totiž zvítězil nejen ve všech swing states, tedy v tzv. kolísavých státech, ale jasně viceprezidentku Kamalu Harrisovou pokořil také v celkovém součtu hlasů na federální úrovni. A odvolávají se na prakticky všechny předchozí výsledky šetření průzkumnických agentur, jež předpovídaly velmi vyrovnaný souboj. Opravdu je to tak nečekané?

Není to daleko spíše tak, že agentury „vyzkoumávaly“ to, co vládnoucí elity ve smyslu přání otcem myšlenky chtěly slyšet, a jen se modeloval kýžený výsledek? To vše navzdory viditelné realitě a evidentní nespokojenosti podstatné části americké veřejnosti se směrem, kudy se americká politika v posledních letech ubírá.

Z toho všeho naopak plyne, že nic překvapivého se vlastně nestalo, neboť realita dlouhodobě zastíraná, zatajovaná a zametaná pod koberec pouze vyhřezla na povrch. A souručenství prolhaných médií hlavního proudu, služebných agentur a zákulisních hybatelů všehomíra dostalo zaslouženou facku, ba přímo ránu na solar.

Nepřišlo to samo od sebe, pár lidí na tom má nezpochybnitelné osobní zásluhy. Jako prvního je samozřejmě třeba jmenovat samotného Donalda Trumpa, který se nikdy nesmířil s cinknutým výsledkem voleb z roku 2020 a s býčí tvrdohlavostí a neúprosností si šel za satisfakcí. V této souvislosti bude velmi zajímavé sledovat, zda ve změněných politických a společenských podmínkách budou odhaleny, pravdivě pojmenovány a zveřejněny všechny nepravosti prezidentských voleb z roku 2020, které byly za přispění soudů ve jménu klidného předání moci zameteny pod onen pomyslný koberec zapomnění.

Pak je tu také Elon Musk, nejbohatší muž planety. V jistém okamžiku se rozhodl, že s ostatními mocnými pracháči tohoto světa nebude hrát jejich hru na falešnou loajalitu k elitářskému systému. Tím, že koupil sociální síť Twitter a zcela ji přeformátoval do podoby sítě X, otevřel celoplanetárně dveře mnohem svobodnějšímu proudění informací, korigovaných do té doby souručenstvím klasických velkých mediálních domů a majitelů největších sociálních sítí, plnících cenzorská a propagandistická přání vládnoucích mocenských a politických elit. Že se pak ještě osobně zapojil do Trumpovy kampaně a přisypal do ní hromadu peněz, je jen jeho další nehynoucí zásluha.

A pak jsou tu také tisíce dalších blogerů, serverů, podcastů, influencerů a drobných médií, kteří jsou nezávisle na vůli politických a mediálních elit hlasem miliónů obyčejných lidí, a přispěli ke změně světového paradigmatu, kterým Trumpovo zvolení do čela stále ještě největší a nejmocnější země světa nepochybně je.

Je to samozřejmě dějinný paradox, že historie to tak s přispěním mnoha lidí zařídila, že mluvčím nejen milionů obyčejných Američanů, ale nadějí svobodomyslných a mírumilovných lidí po celém světě, se stal newyorský miliardář s lehce problematickou minulostí, ale tak už to někdy chodí. Když nemůžeme milovat někoho dokonalého, který tu není a možná ani neexistuje, mějme rádi toho, kdo tu je.

Jak v této roli Donald J. Trump, bývalý 45. prezident Spojených států amerických a nastupující 47. prezident, obstojí a že to vůbec nebude mít jednoduché, neboť pokořil řadu vlivných a mocných lidí a institucí, je příběh, který nás teprve čeká. Buďme jeho součástí. Samozřejmě na té správné straně.

(psáno pro Deník TO)

