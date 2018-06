Štěpánová (STAN): 700 let od první zmínky o sídle aneb, mají i malé obce mít svou samosprávu?

V sobotu 16. června 2018 jsem byla pozvána do obce Zájezdec poblíž Chrudimi. Slavili nepřehlédnutelné výročí. Již 700 let se o této vesničce ví, co se týče písemných pramenů.

700 let je poměrně přesné číslo, ale zas tak moc neříká, aby si to člověk dokázal představit. Zabrousila jsem do dějin a zjistila, že v době vzniku Zájezdce u nás panoval Jan Lucemburský s manželkou Eliškou Přemyslovnou. Jejich později proslulému synkovi Karlu IV. byly tehdy dva roky. V době vzniku starobylého Zájezdce ještě nikdo neměl ponětí o Karlově mostu, ani o Karlově univerzitě, neexistovaly.

Nahlédla jsem na jejich webové stránky, abych věděla, kam vlastně jedu. Údaje jako 125 obyvatel, 50 domů, 1 bytový dům, 22 rekreačních objektů mne přesvědčily o tom, že je to opravdu malé sídlo. Ale informace, že obec je plynofikovaná a odkanalizovaná do své ČOV ve mně vzbudily zvědavost. Tak malí a mají vybudovanou důležitou a drahou infrastrukturu.

Přijížděla jsem do cíle od Rosic. Mladičký hasič v plné pracovní zbroji mne zastavil a navedl, kam mám zajet. Slavnost byla moc pěkně připravena, důstojný začátek a pak program pro dospělé i děti a občerstvení. A co je hlavní, sešla se zřejmě celá vesnice. Přišli domácí i původní rodáci. Najednou tu bylo na 300 lidí.Pospolitost a soudržnost zde mají místo. Před obecním úřadem u kapličkybyl pokřtěn nový znak obce. Atmosféra byla družná. Známí se zdravili, povídali si, i na mne působila jejich přátelská nálada. Opět jsem se přesvědčila, že ponechat svébytnost i malé vesnici je správné rozhodnutí. Hrdost na příslušnost ke své obci jsem cítila při rozhovorech s lidmi.

Když se najdou schopní zastupitelé, kteří jsou ochotni spravovat „své“ území, je to to nejlepší, co může být. Obyvatelé mají lepší vztah ke všemu svému, když se sami starají, než když jsou „přiděleni“ k jinému většímu samosprávnému celku. Stát by toto pravidlo měl brát v potaz a nevymýšlet různé záminky, proč malé obce „přičlenit“. Važme si lidí, kteří si brání na venkově existenci své samosprávy. Všem občanům, kteří se rozhodnou starat se o své místo k žití přeji, ať se jim podaří uspět v komunálních volbách.

Hana Štěpánová, radní Pardubického kraje pro regionální rozvoj, evropské fondy a inovace a členka STAN

autor: PV